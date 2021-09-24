陸超級稀土集團將誕生　五礦及中鋁籌劃重組打破6分天下局勢

▲江西贛州離子型稀土資源居全球同類型礦種中第一 。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

大陸稀土六大集團中的五礦稀土昨（23）日公告，其接到中國五礦集團有限公司通知，中國鋁業集團有限公司、五礦集團、贛州市人民政府等正在籌劃相關稀土資產的戰略性重組，有關方案尚未最終確定，亦需獲得相關主管部門批准。據了解，這項戰略重組計劃若成功實現，將打破現階段大陸稀土業6分天下的局勢，誕生一個超強稀土新集團。

▲大陸五礦集團為國務員國資委100%控股。（圖／CFP）

《界面新聞》報導，江西贛州市有「稀土王國」之稱，贛州離子型稀土資源居全國、世界同類型礦種中位居第一。六大稀土集團之一的南方稀土集團，約94%的股份由贛州稀土集團有限公司，後者的控股股東則是贛州市國有資產監督管理委員會。

根據五礦稀土的公告推測，除中鋁集團和五礦集團外，此次稀土重組有極大機率涉及南方稀土集團。三家集團的稀土資源整合後，將形成一家超級稀土集團。

公開資訊顯示，五礦集團由大陸國務院國資委100%控股，該集團為五礦稀土的控股股東，持有23.98%的股份。財報顯示，五礦稀土主要從事稀土氧化物、稀土金屬、稀土深加工產品經營及貿易，為大陸最大的南方離子型稀土分離加工企業之一。

▲稀土被稱為「工業的維生素」，為全球重要戰略資源 。（圖／路透社）

中鋁集團同為大陸國務院國資委100%控股，主要從事鋁、銅、稀有稀土及相關有色金屬礦產品的冶煉、加工。該集團是中國稀有稀土股份有限公司（下稱中國稀有稀土）的控股股東，持股比例為52.96%。

據了解，中國大陸為稀土儲量大國，也是全球稀土出口量最大的國家。大陸工信部在2011年提出組建「1+5」全國大型稀土集團的方案，形成北方一家稀土公司和南方五家稀土公司「六分天下」的格局。