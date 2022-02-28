2021新能源車產銷破350萬輛　陸工信部：提升芯片供給力＋充電便捷性

▲大陸在2022年將持續改善新能源車「充電難」的問題。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸工信部今（28）日就2022年工業經濟平穩運行及提升舉行記者會，其中，關於新能源車（電動車）的發展，工信部副部長辛國斌表示，新能源汽車產業在2021年產銷雙雙突破350萬輛，未來將推動公共領域車輛全面電動化城市試點、提升充電便捷性、動力電池資源保障及提升功能、數據、網路安全等。

▲大陸新能源車2021年產銷雙破350萬輛。（圖／CFP）

辛國斌指出，新能源汽車產業在2021年產銷分別為354.5和352.1萬輛，同比都增長了1.6倍，連續7年位居全球第一，累計推廣量已超過900萬輛，「新能源汽車產業發展已經進入了規模化快速發展的新階段，雖然我們的發展還面臨一些困難挑戰，但預計今年仍將保持高速增長的態勢。」

對於汽車行業缺芯（晶片，下同）的現象，辛國斌指出，從重點汽車企業監測情況看，汽車芯片供應短缺情況雖然已在逐步緩解，但相對整車和零部件企業的需求和排產計劃來看，目前仍然還有一定的缺口，「考慮到全球主要芯片企業已經加大了車規級芯片的生產供應，新建產能也將於今年陸續釋放，國內部分芯片產品供給能力也在逐步提升，預計汽車芯片供應形勢還會持續向好。」

辛國斌強調，未來將持續提升芯片供給能力，「進一步支持整車、零部件、芯片企業協同創新，穩妥有序提升國內芯片生產供給能力。同時，我國的應用測試評價體系還存在短板，這方面今年還要進一步加大工作力度。」