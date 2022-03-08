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303大停電！高雄社區電梯「一口氣壞9部」　維修費66萬住戶傻了

▲▼303大停電！高雄社區電梯「一口氣壞9台」　維修費60萬住戶傻了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲303大停電！高雄社區電梯「一口氣壞9台」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

303全台無預警大停電，高雄就有一處社區大樓因為台電的「驚天一跳」，大樓的電梯25台就壞了9台，連變電箱都爆掉，廠商預估電梯維修費需要66萬多元，這讓社區住戶傻了，根本無力負擔。高雄市議員邱于軒接到陳情後表示，希望市府能盡快成立單一窗口，受理市民和廠商因303大跳電而損失的陳情案，後續再由市府統一聘請律師向台電求償。

邱于軒指出，303大停電讓高雄市損失慘重，石化業損失近百億，尤其以林園石化最為嚴重，如台苯損失約8千萬、亞聚損失約7千萬。

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▲▼303大停電！高雄社區電梯「一口氣壞9台」　維修費60萬住戶傻了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陽明山莊大樓的電梯25台就壞了9台，連變電箱都爆掉，造成高樓的長輩寸步難行。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼303大停電！高雄社區電梯「一口氣壞9台」　維修費60萬住戶傻了。（圖／記者賴文萱翻攝）

除了工業區的損失，社區大樓也是苦主。邱于軒接到選區社區大樓的陳情，因為台電的「驚天一跳」，陽明山莊大樓的電梯25台就壞了9台，連變電箱都爆掉，造成高樓的長輩寸步難行，居民需要就醫、就學甚至倒垃圾、提水等，都要爬樓梯爬到氣喘吁吁，真是苦不堪言。

▲▼303大停電！高雄社區電梯「一口氣壞9台」，維修費60萬住戶傻了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄社區電梯「一口氣壞9台」，維修費66萬住戶傻了。（圖／記者賴文萱翻攝）

修電梯的技師指出，一台電梯修理時程約2～3天，現在他們儘量拼一天搶修一台，畢竟這次停電造成很多地方電梯故障，影響市民生活甚鉅。目前處理方法是，先修三棟兩台的其中一台，讓居民至少有一台可以用，否則都不敢買東西和提水，需要看醫生的長輩、走路不方便的長輩都無法看醫生。

▲▼303大停電！高雄社區電梯「一口氣壞9台」　維修費60萬住戶傻了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陽明山莊還不只電梯壞掉，電箱也壞掉。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼303大停電！高雄社區電梯「一口氣壞9台」　維修費60萬住戶傻了。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，電梯維修費總共需要60幾萬，陽明山莊還不只電梯壞掉，電箱也壞掉，所以大樓地下室大部分地方都是暗的，所有的維修費只能先跟廠商談分期付款的方式，否則管理費根本無力負擔。

居民氣憤表示，「陳市長不是說台電犯低級錯誤，議員啊，拜託你幫忙我們向台電求償，讓我們能有點補償，要不然我們住戶真的很無助」。

▲▼303大停電！高雄社區電梯「一口氣壞9台」　維修費60萬住戶傻了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼居民需要就醫、就學甚至倒垃圾、提水等，都要爬樓梯爬到氣喘吁吁，苦不堪言。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼303大停電！高雄社區電梯「一口氣壞9台」　維修費60萬住戶傻了。（圖／記者賴文萱翻攝）

邱于軒要求，希望市府能盡快成立單一窗口，受理市民和廠商因303大跳電而損失的陳情案，後續再由市府統一聘請律師向台電求償，爭取應有的權益。

對此，高雄市長陳其邁上午受訪回應，會在法制局成立單一窗口，來受理有關斷電所衍生的賠償或補償相關的一些事宜。

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