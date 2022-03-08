全台大停電高雄豪宅「備用電力出包」　1歲童電梯驚魂40分鐘

▲全台大停電，高雄某豪宅因備用電不足，導致1歲男童受困電梯。（圖／民眾提供）

記者邱中岳／台北-高雄連線報導

全台3日發生大停電，高雄首當其衝，住戶受困電梯事件頻傳，高雄某豪宅也傳出2起電梯受困案，住戶反應，當天發動機「電瓶沒電」，甚至有1歲男童受困1小時才獲救，家屬痛訴「花錢買新建豪宅竟然沒有備用電，讓小孩受困電梯，根本罔顧人命」。

1名住戶透露，該豪宅每坪成交平均價格在42萬左右，最高曾創下每坪54萬的紀錄，17樓以上是住宅，每一戶都是上百坪的空間，估計每戶要價4千萬起跳，豪宅在2020年陸續完工，目前仍持續在銷售。

▲1歲男童與保母受困電梯，被救出時驚魂未定，臉上還掛著淚珠，由母親抱安撫情緒。（圖／民眾提供）

雖然屬於新建大樓，但3日全台大停電時，大樓發電機竟因電瓶沒電，無法提供電力，造成當天有2部電梯發生住戶受困事件，該大樓因處於銷售階段，豪宅的物業管理由建商暫時管理，但處理作為讓住戶相當傻眼。

據悉，3日當天上午9時28分許發生停電，1名住戶驚覺自己的小孩由保母帶去59樓的公共空間遊憩玩耍，可能有受困電梯的疑慮，於是跑到59樓找人，但在遍尋不著之下，因斷電所有設施都無法聯繫大廳，也無法從59樓透過對講機連線17樓的管理員。

焦急的母親只能逐層往樓下拍打電梯，看是否有人回應，最後到40樓遇到正在施工的工人，借了探照燈打開電梯，一照才發現電梯卡在下面，確認電梯位置後，隨即走安全梯直奔17樓大廳通知管理員。

在受困1小時後，才讓1歲男童與保母脫困，男童受到驚嚇不斷哭喊，甚至晚上會做惡夢，還帶去廟裡拜拜收驚。住戶質疑，遠雄大樓設計根本有問題，發電功能無法發揮作用，怒斥「買豪宅一點安全感都沒有」。

當天有媒體聞訊趕往現場，但1樓有住戶原本要向媒體說明，卻被銷售經理出面阻止，甚至與現場保全趕走媒體，還向住戶說，「這樣做會影響房價。」

建商的檢討報告則寫道，「發電機電瓶電壓不足導致無法啟動，汰換老舊消耗品設備及定時巡檢」；住戶無奈，花大錢買豪宅，結果不到2年就要汰換老舊設備，質疑用料有問題。

對此，建商副總經理回應，因為區域大停電造成住戶受困電梯40分鐘，對此感到相當抱歉，大樓備用電力無法及時供電，主因是電瓶電壓不足造成大樓發電機無法啟動，現場也立即緊急調派飯店設備協助脫困。此外，電瓶本屬耗材已進行更換，並非機電舊料，後續已進行物管作業流程檢討，對於造成住戶的恐慌深感歉意。

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