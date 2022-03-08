　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委簽「自願優先徵召入伍」　蘇貞昌肯定：請貴黨一起對抗中共

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 立委李德維 國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，立委李德維將「自願優先接受軍事徵召令」交給國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

俄烏戰爭爆發，引發國內對「今日烏克蘭，明日台灣」的討論，國民黨立委李德維8日質詢時，將已簽署的「自願優先接受軍事徵召令」交給國防部長邱國正，行政院長蘇貞昌表示肯定、敬意，並請李也「回去跟貴黨呼籲一下，全部一起對抗中共來犯」，李德維則回酸，「你才去呼籲你們的副秘書長（林飛帆），沒當過兵的也趕快簽一簽。」

立法院會8日邀請蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢。李德維質詢時問，去年8月美軍撤出阿富汗，現在俄羅斯入侵烏克蘭，政府有什麼啟示？蘇貞昌表示， 專制國家最容易侵略他國，要隨時緊盯注意；烏克蘭跟台灣不同，台灣位在地緣政治的關鍵位置，地理環境上有200海哩的隔海天險、是數位科技與半導體的重要產業鏈，另外，這次烏克蘭全民一起抗敵，團結對抗侵略是最重要的。

李德維指出，俄烏戰爭對他的啟示是要全民皆兵、保衛台灣，他今天已簽署「自願優先接受軍事徵召令」，詢問蘇貞昌願不願意簽？蘇貞昌表示，對於這樣的態度表示肯定與敬意，重申自己雖然已經70幾歲，「就算沒有武器，拿著一根掃把都會跟他打」，這就是他的決心。

蘇貞昌接著說，「委員可以回去貴黨也呼籲一下，全部一起共赴國難，對抗中共來犯」，李德維則反酸，「我是希望你趕快呼籲你們的副秘書長（林飛帆），沒當過兵的也趕快簽一簽。」

為讓自願動員的國民能熟習武器，李德維提議將部份營區改造為自費接受槍枝訓練的場所？邱國正回應，有志願的當然歡迎，但真正參加作戰不見得是戰鬥部隊，還有勤務支援部隊，甚至文宣工作都可以納入支援國軍作戰的項目，至於是否將營區規劃成打BB彈的地方，目前沒有規劃。

▼李德維簽署「自願優先接受軍事徵召令」。（圖／國民黨團提供）

▲▼李德維簽署「自願優先接受軍事徵召令」。（圖／國民黨團提供）

►最好拍的嘉義天成文旅600元就能住！

ET快訊
聽到女生結過婚！具俊曄媽媽「秒回2字」　真實反應曝
烏克蘭擊殺俄少將參謀長！　俄軍2大「致命弱點」曝
大S❤具俊曄私下怎對話？　家教揭她韓文實力
快訊／大型貨輪失去動力　擱淺台東海堤！
4／30起「紅黃線臨停」不受理檢舉！　路邊停車穿雨衣免罰
汪小菲離婚大S真相浮出？　狗仔嗆「不忠者沒好下場」
具俊曄曾是亞洲巨星　52年不婚原因曝「有陰影」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

三軍10女飛官戰備畫面一次看！　軍聞社拍MV還自創音樂混音

王婉諭指1場停電3種版本　時力黨團批台電導致人民恐慌

藍委簽「自願優先徵召入伍」　蘇貞昌肯定：請貴黨一起對抗中共

ET民調／盧秀燕53.8%領先蔡其昌、林佳龍　台中施政滿意度突破6成

鍾佳濱帶「心中最大咖」登記屏東初選　感謝賴清德親筆信推薦

林淑芬提修法納「親職假」　小孩0到8歲可用、1小時有薪假也能請

黃國昌讚小六兒「英文不錯」　網一看多益成績傻眼：不用這麼嚴格吧！

快訊／洪慈庸請辭立法院顧問　1400本人親自說明

俄羅斯列不友善名單「影響有限」　吳釗燮：不會預期對台有任何動作

不排除派醫療志工團援助烏克蘭　吳釗燮：待相關國家提出需求

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

五堅情自責太尷尬...動力火車暖心鼓勵　尤秋興誇老婆「很能幹」全場歪樓XD

墜樓男是踩空！重摔車頂生還　21歲女車主嘆：幸好有停那裡

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

台中惡火釀6死！7樓塞41間套房　市府證實「頂樓違建」雜物阻救援

《棒棒堂》鮪魚驚吐「離婚念頭」！　結婚8年淚訴虧欠：怎會搞成這樣...

女山友看窄道碎唸「他站太高」　年輕男下秒失足墜崖！驚悚影片曝

三軍10女飛官戰備畫面一次看！　軍聞社拍MV還自創音樂混音

王婉諭指1場停電3種版本　時力黨團批台電導致人民恐慌

藍委簽「自願優先徵召入伍」　蘇貞昌肯定：請貴黨一起對抗中共

ET民調／盧秀燕53.8%領先蔡其昌、林佳龍　台中施政滿意度突破6成

鍾佳濱帶「心中最大咖」登記屏東初選　感謝賴清德親筆信推薦

林淑芬提修法納「親職假」　小孩0到8歲可用、1小時有薪假也能請

黃國昌讚小六兒「英文不錯」　網一看多益成績傻眼：不用這麼嚴格吧！

快訊／洪慈庸請辭立法院顧問　1400本人親自說明

俄羅斯列不友善名單「影響有限」　吳釗燮：不會預期對台有任何動作

不排除派醫療志工團援助烏克蘭　吳釗燮：待相關國家提出需求

「三十九」不受限！台大學霸拚進房仲業　一招搭火箭速升區主管

瘦子當一日奶爸 帶萌娃帶出「育兒經」！

延續熱銷氣勢！PP石墨烯塑崩褲引爆瘦身熱潮

肉燥飯只賣10塊！高雄在地人激推古早味早餐　骨仔肉湯清爽甘甜

303 停電報告今將公佈　台電人員精進與電網調整列優先項目

具俊曄報喜「IG整排大咖韓星祝福」！　大S再婚早有跡象…帳號洩證據

持續大雨花蓮紅火蟻擴散　光復至鳳林加強防治2627公頃

2022職場DEI大調查出爐　性別偏見仍居職場不平等第一位

【廣編】振興加碼最後倒數！家電單筆滿4千再送4千

「每塊肉＝妹娘的肉」大S願為愛犬吃素　感謝牠：啟發此生的寶藏

政治熱門新聞

俄列台「不友善國家」！外交官揭背後危機

紅黃線不開放檢舉！騎士臨停「穿雨衣」卻吃罰單　原因曝光

快訊／洪慈庸請辭立法院顧問　1400本人親自說明

最新民調：北市長選戰陳時中領先蔣萬安

陳水扁：電視台存廢不該由政府決定

你是這樣被教召的　國防部揭「選員」3手法

蘇貞昌：台灣本來就是國家「全世界都知道」

柯：台灣撐過4天「對方就慘了」

馬英九：蔡英文曾當面保證　「我的能源專家世界一流」

俄羅斯列「不友善國家」台灣上榜　蘇貞昌：自由民主一員該承擔

張銘祐宣布退出新北議員選戰　「要我對抗陳永福不符合基本道義」

黃國昌讚小六兒「英文不錯」　網一看多益成績傻眼

燃氣佔50%！能源配比曝光　國民黨：蔡英文政策跳票

快訊／台股爆量重挫　蘇貞昌：國安基金必要時自當運作

更多熱門

相關新聞

傳普丁雇15萬敘利亞傭兵！美國防部證實

傳普丁雇15萬敘利亞傭兵！美國防部證實

先前《華爾街日報》曾引述4名美國官員說法表示，俄羅斯有意從敘利亞徵集近20萬名擅長城市巷戰的敘利亞傭兵，遠赴烏克蘭突破首都基輔戰線。對此，美國國防部發言人證實該則報導的可信度，同時表示美國將派出500多名士兵協防北約，佈署至波蘭、羅馬尼亞、德國、希臘。

烏克蘭總統所在地曝光！　澤倫斯基影片嗆聲：我不怕任何人

烏克蘭總統所在地曝光！　澤倫斯基影片嗆聲：我不怕任何人

解放軍宣布南海演習12天：船隻禁止駛入

解放軍宣布南海演習12天：船隻禁止駛入

俄軍無差別砲擊平民！澤倫斯基怒：絕對報復到底

俄軍無差別砲擊平民！澤倫斯基怒：絕對報復到底

俄羅斯正招募「敘利亞傭兵」　6個月只給5600！

俄羅斯正招募「敘利亞傭兵」　6個月只給5600！

關鍵字：

李德維俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S再婚20年前舊愛！老公是韓團酷龍「光頭」

5友同遊花蓮！男暈船「深夜爽戰死會女」他崩潰裝睡

大S倒追具俊曄！

快訊／大S宣布結婚首發聲「珍惜當下幸福」！

大S認了「3個月閃婚」酷龍具俊曄！

起底大S 20年前分手原因！

39歲網紅接小孩放學「被當成奶奶」崩潰！照片曝光

具俊曄分手23年變了！

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍：若活著回來，會接受處罰

李愛綺遭爆「健身房欠租265萬」落跑　前房東怒控

快訊／俄羅斯列「不友善國家」　台灣上榜了

壽司郎狂嗑1小時「結帳0元」　暗黑手法曝光

莉婭宣布正式分開！謝和弦1小時前才發文：如果我離婚…

大S、具俊曄「根本還沒見面」！

雪隧遇前車鬼遮眼！他出隧道秒傻眼

更多

最夯影音

更多
北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所
小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

五堅情自責太尷尬...動力火車暖心鼓勵　尤秋興誇老婆「很能幹」全場歪樓XD

五堅情自責太尷尬...動力火車暖心鼓勵　尤秋興誇老婆「很能幹」全場歪樓XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面