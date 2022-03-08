藍委簽「自願優先徵召入伍」　蘇貞昌肯定：請貴黨一起對抗中共

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，立委李德維將「自願優先接受軍事徵召令」交給國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

俄烏戰爭爆發，引發國內對「今日烏克蘭，明日台灣」的討論，國民黨立委李德維8日質詢時，將已簽署的「自願優先接受軍事徵召令」交給國防部長邱國正，行政院長蘇貞昌表示肯定、敬意，並請李也「回去跟貴黨呼籲一下，全部一起對抗中共來犯」，李德維則回酸，「你才去呼籲你們的副秘書長（林飛帆），沒當過兵的也趕快簽一簽。」

立法院會8日邀請蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢。李德維質詢時問，去年8月美軍撤出阿富汗，現在俄羅斯入侵烏克蘭，政府有什麼啟示？蘇貞昌表示， 專制國家最容易侵略他國，要隨時緊盯注意；烏克蘭跟台灣不同，台灣位在地緣政治的關鍵位置，地理環境上有200海哩的隔海天險、是數位科技與半導體的重要產業鏈，另外，這次烏克蘭全民一起抗敵，團結對抗侵略是最重要的。

李德維指出，俄烏戰爭對他的啟示是要全民皆兵、保衛台灣，他今天已簽署「自願優先接受軍事徵召令」，詢問蘇貞昌願不願意簽？蘇貞昌表示，對於這樣的態度表示肯定與敬意，重申自己雖然已經70幾歲，「就算沒有武器，拿著一根掃把都會跟他打」，這就是他的決心。

蘇貞昌接著說，「委員可以回去貴黨也呼籲一下，全部一起共赴國難，對抗中共來犯」，李德維則反酸，「我是希望你趕快呼籲你們的副秘書長（林飛帆），沒當過兵的也趕快簽一簽。」

為讓自願動員的國民能熟習武器，李德維提議將部份營區改造為自費接受槍枝訓練的場所？邱國正回應，有志願的當然歡迎，但真正參加作戰不見得是戰鬥部隊，還有勤務支援部隊，甚至文宣工作都可以納入支援國軍作戰的項目，至於是否將營區規劃成打BB彈的地方，目前沒有規劃。

▼李德維簽署「自願優先接受軍事徵召令」。（圖／國民黨團提供）