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快訊／縱火害6命+堆物阻逃生　養羊男租客、女房東羈押禁見

▲▼台中惡火，鄭姓男租客與莊姓女房東。（圖／記者游瓊華、唐詠絮攝）

▲鄭姓男租客與莊姓女房東遭法院裁定羈押禁見。（圖／記者游瓊華、唐詠絮攝）

記者白珈陽、林冠吟／台中報導

台中興中街公寓大樓6日下午發生大火，釀成6死6傷與一隻寵物羊死亡的慘劇。警方初步調查，鄭姓男租客因養羊與莊姓女房東產生糾紛，心生不滿縱火引發悲劇，加上莊姓女房東平時愛撿回收物，在大樓1樓與樓梯間等地堆積大量雜物，阻擋逃生路線，8日上午雙雙被移送至地檢署複訊。而台中市地檢署訊後也對2人聲押禁見，其中莊女依公共危險阻塞通道、過失致死、廢棄物清理法；鄭則依殺人罪、公共危險縱火罪。最新消息是，台中地院裁定2人羈押禁見。

檢警調查指出，鄭姓男子為莊姓女房東的租客，其精神不穩，曾涉搶奪、竊盜、傷害罪，平時依靠打零工維生，今年2月才剛搬進興中街大樓，平時住在頂樓加蓋的8樓903套房，一個月租金6000元，入住後多次因養寵物羊、欠房租、浪費水等問題，與莊姓女房東發生口角。

6日清晨鄭男牽羊到住處附近公園散步，遇到莊姓婦人，2人又再次吵起來，莊婦氣得揚言「繳房租，不然就趕出去！」鄭男疑因此心生不滿，同日下午4時，持打火機在租屋處2樓樓梯間點燃雜物後逃出屋外，由於整棟樓屋內堆放許多雜物，火勢瞬間一發不可收拾。鄭男見闖下大禍，留在現場與民眾一起救火，後續更隨被救出民眾一起前往收容中心安置。

而莊姓女房東拿出千萬現金加上貸款，買下前身為旅館的集合式住宅後，將旅館改為41間套房出租，儘管每月有租金作為收入來源，但仍愛撿資源回收物，並將撿來的回收物堆積在1樓與樓梯間，阻礙逃生，導致6日火災發生時，消防員行動困難，無法在第一時間佈水線灌救，因而釀成6死6傷的慘劇。

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