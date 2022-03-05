環東超貴車禍！3車追撞「新車總價破3千萬」　2超跑身份曝光

▲奧斯頓馬丁在環東大道與麥拉倫（圖）以及賓士轎車發生碰撞。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市5日上午6時許，1台要價千萬的奧斯頓馬丁，行使在環東大道上，變換車道時撞上前方的麥拉倫，又波及前方的賓士轎車，警方獲悉後到場，現場無人受傷，3方也將自行和解。

警方調查，5日上午6時許，北市環東大道往南港方向，有1名馬姓男子駕駛要價千萬的奧斯頓馬丁Vantage s超級跑車，因變換車道撞上前方陳男駕駛的麥拉倫650s的超級跑車。

雙方發生事故後，又波及姜姓女子所駕駛的賓士轎車，警方獲悉後到場，對3人進行酒測，最後酒測值為0，據悉，麥拉倫因前方自小貨車突然切換車道，麥拉倫的陳姓駕駛緊急煞車，才會造成追撞事故。

▲奧斯頓馬丁(圖）、麥拉倫以及賓士轎車，3車發生碰撞，估計新車總價值破3千萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後3人也將自行談妥和解，警方也抄錄3人資料後讓3人離去，據悉奧斯頓馬丁右前車頭與麥拉倫左後葉子板以及車輪發生碰撞，初步估計2台維修費用就要5百萬元左右。

據悉，馬姓駕駛開的奧斯頓馬丁Vantage s，擁有12缸引擎的爆發力，0至1百加速僅需要3.9秒，極速可達每小時328公里，車子起跳價就要1280萬。

另外，陳姓駕駛所有的麥拉倫650s，0至1百公里加速僅需3秒，另外極速可達333公里，車子起跳價就要1535萬元。姜姓女子開的賓士轎車，估計也要2百萬元左右。