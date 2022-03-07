柯文哲批民進黨搞一言堂　林鶴明：跟普丁說烏克蘭是納粹一樣莫名

▲台北市長柯文哲。（圖／Yahoo TV《今天誰來沛》提供）



記者陶本和／台北報導

台北市長柯文哲7日接受國民黨議員鍾沛君的專訪，痛斥民進黨放任媒體一言堂、不要臉；而民進黨副秘書長林鶴明則透過臉書表示，這種扭曲言論，就跟普丁說烏克蘭是納粹一樣莫名其妙。

對於柯文哲上國民黨議員的節目痛批民進黨搞「媒體一言堂」，林鶴明說，柯文哲知道只要這樣就可以搶到藍營的票，藍營的政治人物也很喜歡柯文哲抬轎，好像怕柯文哲不夠藍。

林鶴明表示，台北市議會這幾年在柯文哲的經營下，國民黨內早就有許多「柯友友」，今天就證明了他的觀察沒有錯。他強調，國民黨市議員沒一個想檢討柯文哲八年執政的優缺點，卻紛紛在幫柯文哲抬轎選總統，這就是國民黨擬參選台北市長的蔣萬安和國民黨的最大隱憂。

林鶴明指出，國民黨市議員主持網路節目，第一集邀請的不是蔣萬安，卻是柯文哲，然後柯文哲還在節目上說媒體是一言堂，都是綠的，是在講什麼平行時空？

林鶴明反問，難道坐在面前訪問柯文哲的國民黨議員是綠的？柯文哲上媒體節目專訪的數量幾乎是台灣政治人物第一名，柯文哲怎麼好意思說媒體都是一言堂？這種扭曲言論，就跟普丁說烏克蘭是納粹一樣莫名其妙。他更預判，下次民調，黃珊珊與蔣萬安的距離一定會拉近，拭目以待。