忍痛炸橋！烏軍將炸毀基輔最後1座連外橋　阻止俄國坦克入侵

▲烏克蘭基輔附近的伊爾平市民眾逃難。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

為了阻止俄軍坦克殺進基輔，外媒報導，烏克蘭已將首都基輔西側的連外橋梁幾乎炸光，剩下最後一座名為比洛戈羅德卡（Bilogorodka）的大橋，原本曾經通往綠意盎然的避暑勝地，現在已經成為戰區。然而，橋下目前已布置好炸藥，只要守軍一收到引爆命令，就會炸毀基輔這座僅存的橋梁。

根據法新社報導，負責駐守比洛戈羅德卡橋的是烏克蘭志願軍中士卡斯珀（Casper），他受訪時抬頭看著前線上空的烏克蘭無人偵察機，心想自己可能很快必須切斷基輔與西部廣大腹地的最後一座橋梁，「我們將盡一切可能保存它，但如果我們接到上級命令或看到俄軍推進，我們就會炸毀它。」

The explosives tied under the belly of the last bridge standing between advancing Russian soldiers and Kyiv sadden Ukrainian volunteer forces sergeant 'Casper'. @AFP report from Bilogorodka, Ukrainehttps://t.co/pbueXJIZdY pic.twitter.com/yD3vBcwb0W — Dmitry Zaks (@dmitryzaksAFP) March 6, 2022

此前，卡斯珀的指揮官同袍已經炸毀了基輔西側的所有橋梁，試圖減緩俄軍坦克的前進速度，但隨著戰鬥地點越來越接近，設置路障的烏克蘭人情緒也更加低落。俄羅斯戰機已經加入地面部隊，向周圍村莊與城鎮進行轟炸，交火時刻中間的幾小時寧靜也讓烏克蘭士兵擔心，俄方只是在重新裝填彈藥，準備下一波更猛烈的進攻。

卡斯珀說，「但我們在引爆的時候，一定會儘量擊落更多敵軍坦克。」

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