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俄羅斯正在招募「敘利亞傭兵」　6個月只給5600！為打巷戰作準備

▲▼敘利亞北部曼比季（Manbij）地區的邊境，俄羅斯駐軍。（圖／路透）

▲俄羅斯長期駐軍敘利亞，如今則是在當地招募傭兵，幫忙攻打烏克蘭。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯出兵攻打烏克蘭已經超過1週，稍早烏克蘭當局宣布，已經有2萬名來自全球各國的志願軍抵達該國，共同對抗俄軍。美國官員則透露，俄羅斯正在招募擅長打城市巷戰的敘利亞人前往作戰，並支付200至300美元（約新台幣5652至8476元）的酬勞，為期6個月。

根據《華爾街日報》引述4名美國官員消息報導，俄羅斯自2015年以來一直在敘利亞境內活動，而近日派遣近20萬大軍赴烏克蘭的俄國，開始在敘利亞招募戰士，希望這些擅長打城市巷戰的敘利亞人，可以協助俄國奪取烏克蘭首都基輔，藉此對烏克蘭政府造成毀滅性的打擊。

其中一位官員表示，目前還無法確定有多少人加入，但是已經有些武裝份子抵達俄羅斯，準備聽從俄軍指揮，前往烏克蘭作戰。官員們拒絕提供更多相關情報，包含現有情況、行動規模等。

根據敘利亞東北部代爾祖爾的一份媒體表示，俄國會向來自敘利亞的志願者提供200至300美元（約新台幣5652至8476元）的報酬，讓他們前往烏克蘭擔任「6個月的警衛」。

另一方面，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，目前全球已經有約2萬名願意協助烏軍與俄國對抗的自願者抵達該國。據悉，這些志願軍多數來自歐洲國家。

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