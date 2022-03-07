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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「循烏俄模式」出兵收復台？　王毅：搞一中一台葬送台灣未來

 記者任以芳／北京報導

大陸國務委員兼外交部長王毅今（7日）舉行外長記者會，有外媒提問，外界擔心「烏俄衝突」之下，中國是否同樣以武力收回台灣？王毅表示，台灣和烏克蘭問題完全不一樣，問題根本是民進黨當局拒不認同一個中國原則，企圖改變兩岸同屬一中的現狀，通過大搞「兩個中國」和「一中一台」，歪曲台灣的歷史，割裂台灣的根脈，到頭來必將葬送台灣的未來。

王毅說，首先要明確的是，台灣問題與烏克蘭問題有著本質區別，兩者沒有任何可比性。最根本的不同在於，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國的內政，烏克蘭問題則是俄羅斯和烏克蘭兩個國家之間的爭端。我們看到，有些人在烏克蘭問題上強調主權原則，但在台灣問題上卻不斷損害中國的主權和領土完整，這是赤裸裸的雙重標準。

王毅表示，台海局勢面臨緊張，根源在哪裡？事實很清楚，就在於民進黨當局拒不認同一個中國原則，企圖改變兩岸同屬一中的現狀，通過大搞「兩個中國」和「一中一台」，歪曲台灣的歷史，割裂台灣的根脈，到頭來必將葬送台灣的未來。而美國一些勢力為了遏制中國的振興，縱容鼓動「台獨」勢力發展，挑戰和掏空一中原則，嚴重違反國際關係基本准則，嚴重破壞台海和平穩定，不僅會把台灣推向危險的境地，也將給美方帶來難以承受的後果。

王毅說，我要強調的是，海峽兩岸歷史同源，文化同根，同屬一中。台灣的前途希望在於兩岸關係和平發展，在於實現國家的統一，而不是依靠什麼外部的「空頭支票」。「挾洋謀獨」沒有出路，「以台制華」注定失敗，台灣終將會回到祖國的懷抱。

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