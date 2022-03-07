談「中美關係」罕見挑明台獨問題　王毅：表態始終漂浮在空中

記者任以芳／北京報導

大陸國務委員兼外交部長王毅今（7日）舉行中外記者會，如何解決「中美關係」的持續對抗和惡化？王毅罕見公開挑明美方支持「台獨」的模糊態度。王毅指出，美方該有的態度應該是不尋求「新冷戰」、不改變中國體制、不尋求強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意與中國發生衝突。但「四不一無意」的表態始終漂浮在空中，這不是一個負責任大國應有的樣子，也不是一個講信譽國家所做的事情。

外媒提問，您近期敦促美方「重拾理性務實的對華政策」，推動雙邊關係「重回正軌」，並表示願考慮同美方在「重建更好世界」全球基礎設施倡議上進行協調。但考慮到全面對華競爭已成為美兩黨共識，您是否擔心中美關係下一步會持續惡化？

王毅指出，去年以來，習近平主席同拜登總統舉行視頻會晤並兩次通話，雙方在多個層級也開展了對話交往。我們注意到美方領導人和一些高官相繼表示，美方不尋求「新冷戰」，不尋求改變中國的體制，不尋求強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突對抗。但令人遺憾的是，這「四不一無意」的表態始終漂浮在空中，遲遲沒有落地。





▲王毅再次呼籲美方，面對台灣問題表態不該「始終漂浮在空中」。（圖／記者任以芳）

王毅表示，擺在我們面前的事實是，美方仍不遺餘力地對中國開展零和博弈式的「激烈競爭」，不斷在涉及中方核心利益的問題上攻擊挑事，接連在國際上拼湊打壓中國的「小圈子」，不僅損害兩國關係大局，也衝擊國際和平穩定。這不是一個負責任大國應有的樣子，也不是一個講信譽國家所做的事情。中國作為一個主權獨立國家，我們完全有權利採取必要措施堅定捍衛自身的正當利益。

王毅說，中方認為，大國競爭不是時代主題，零和博弈不是正確選擇。在一個相互依存的全球化時代，中美兩個大國如何找到正確相處之道，既是人類社會沒有遇到過的課題，也是兩國必須共同解開的方程式。

最後，王毅強調，今年是「上海公報」發表50週年。回首歷史，中美雙方本著求同存異精神，以合作代替對抗，造福了兩國人民，也促進了世界和平與繁榮。展望未來，雙方應當重拾融冰初心，重整行裝出發，用相互尊重、和平共處、合作共贏的「三原則」替代競爭、合作、對抗的「三分法」，推動美國對華政策重回理性務實的正軌，推動中美關係重回健康穩定的正道。