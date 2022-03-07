遠赴烏克蘭幫打仗？　英參謀總長「勸大家別去」：不合法且沒幫助

▲英國國防參謀總長拉達金（Tony Radakin）勸退那些想到烏克蘭前線參戰的英國人。（圖／達志影像／newscom）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭徵兵抵禦俄羅斯，連外國人都能參加志願軍。英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）上周曾說她「絕對」支持英國人自願前往烏克蘭參戰，沒想到這番言論遭英國國防參謀總長拉達金（Tony Radakin）打臉，這實際上是不合法又毫無幫助的，呼籲英國民眾不要前往烏克蘭。

根據《鏡報》報導，英國參謀總長、海軍上將拉達金接受BBC訪問時，呼籲英國人不要前往烏克蘭與俄軍作戰，「我們非常清楚，從意義上來說，英國軍隊和英國民眾到烏克蘭參戰是不合法的，同時也是沒有幫助的。」拉達金說，盡能力所及提供支援，但並不是要真的要面對槍林彈雨，這才是英國所謂合理的支持。

拉達金的言論形同打臉外交大臣特拉斯，因此他也被問到是否認為特拉斯不應該提出這項建議。拉達金說，他可以理解這種情緒，但作為職業軍人，到前線參戰實際上不一定是個明智的做法。

據法新社報導，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，目前全球已經有約2萬名願意協助烏軍與俄國對抗的志願者抵達該國。據悉，這些志願軍多數來自歐洲國家。

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