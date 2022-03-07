烏、中友好曾交易遼寧艦　吳釗燮：哪裡有難台灣人就會展現愛心

▲外交部捐贈烏克蘭救難物資記者會，由外交部長吳釗燮、立法院副院長蔡其昌代表捐贈，波蘭駐台代表高則叡及烏克蘭在台僑民代表安多利接受捐贈。（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者陶本和／台北報導

在俄羅斯以武力入侵烏克蘭之際，台灣政府強力聲援烏克蘭，不過外界認為烏克蘭昔與中國友好，在聲援過程中勢必承受壓力。對此，外交部長吳釗燮7日坦言，確實面臨問題，但台灣人對於世界發生的事情都很關心，只要哪裡有難，台灣人就會展現愛心。

由於烏克蘭昔日跟中國關係非常友好，甚至中國的遼寧艦也是由烏克蘭賣給中國的。因此，外界質疑，在這一波台灣聲援烏克蘭的過程中，台灣勢必備受壓力。對此，吳釗燮坦言，確實面臨問題，烏克蘭跟中國關係緊密，台灣在烏克蘭沒有代表處，彼此之間的聯繫也比較淡薄，但事實就是，台灣人對世界各處發生的事情都非常關心。

吳釗燮強調，只要哪裡有難，台灣人就會展現愛心，不管有沒有邦交，或是有無設處，只要需要就會透過不同管道給予協助，上週捐贈27噸的醫療物資，即便在烏克蘭沒有台灣的人員，但也透過波蘭送達到給需要的人手上。

吳釗燮說，今天就是透過波蘭政府協助流離失所的烏克蘭人，送達到在波蘭的烏克蘭難民手上；此外，其實斯洛伐克、匈牙利跟歐洲其他國家，也有來自烏克蘭的難民，接下來也會規劃跟這些政府接觸來協助難民。