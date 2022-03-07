女騎士紅線臨停穿雨衣...遭檢舉魔人拍下吃紅單　警方回應了

記者張君豪／台北報導

有女網友在透過臉書社團「爆怨公社」發文並附上罰單照片指出，她日騎車行經台北市文山區木柵路一段因遭遇下雨，在畫有紅線處臨停穿雨衣，遭民眾拍照檢舉、警方開罰，引發爭議；北市文山一分局指出，因接獲民眾檢舉才依規定告發，當事人若有異議可提申訴，若經查證屬實將撤銷罰單。

▲女騎士日前行經木柵路一段遇雨穿雨衣卻被檢局紅線違停，警方7日回應：若屬實將會撤銷罰單。（圖／記者張君豪攝）

貼文引發網友蓋樓討論，民眾認為檢舉者照片明顯可看出當事人正在路邊穿雨衣，批評檢舉者根本就是正義魔人，「連騎士遇雨穿雨衣都不行！」

▲女騎士日前行經木柵路一段遇雨穿雨衣卻被檢局紅線違停，轄區文山一警分局復興所長謝宗益出面說明。（圖／記者張君豪攝）



對此，北市文山一警分局表示，經查遭罰機車係在轄區木柵路1段137號前紅線臨停，因民眾檢附「照片」違規事實明確，警方依違反《道路交通管理處罰條例》第55條第1項第3款製單告發。



文山一警方表示，若當事人對違規檢舉有異議，可依處罰條例第9條規定，接獲道路交通管理事件通知單後，不服舉發事實者，於30天內項處罰機關提出申訴意見；警方也釋出善意，若民眾是遇雨臨停穿雨衣行為，經查證屬實，警方將審酌相關情況後撤銷該罰單。

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