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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

烏克蘭提出未來跟台灣有更多合作　吳釗燮：平等交往都會是朋友

記者陶本和／台北報導

俄羅斯武力入侵烏克蘭後，導致許多烏克蘭人流離失所，台灣政府也火速捐贈27噸的醫療物資，更發起捐款、捐物資的行動；這讓烏克蘭政府資深官員也提出，未來會跟台灣擴大合作的可能。對此，外交部長吳釗燮7日表示，只要願意跟台灣做朋友，平等交往都會是朋友，更多合作都不會排除。

▲▼外交部捐贈烏克蘭救難物資記者會，記者會由外交部長吳釗燮、立法院副院長蔡其昌代表捐贈，波蘭駐台代表高則叡及烏克蘭在台僑民代表安多例接受捐贈。（圖／記者湯興漢攝）

▲外交部捐贈烏克蘭救難物資記者會，由外交部長吳釗燮、立法院副院長蔡其昌代表捐贈，波蘭駐台代表高則叡及烏克蘭在台僑民代表安多利接受捐贈。（圖／記者湯興漢攝）

針對烏克蘭當前的狀況，台灣政府先前送出27噸的醫療物資之外，更透過外交部發起募資行動，短短5天，台灣人就捐出超過3億元的善款；此外，外交部更進一步在7日至18日，發起民眾捐贈物資、藥品的行動。

由於台灣人的愛心湧現，這讓烏克蘭政府的資深官員拋出未來會跟台灣擴大合作一事。對此，吳釗燮下午受訪時表示，我們非常高興，台灣政府的態度非常明確，只要願意跟台灣做朋友，平等交往都會是為朋友，也會拓展經貿跟人文交流。

雖然吳釗燮說，現在這個時刻並沒有討論到這件事情，現在這時刻是集中所有努力來協助烏克蘭人民，但是他強調，在這個過程當中，相信烏克蘭人民也看到台灣人的良善，可以看到台灣是可靠的對象，未來跟烏克蘭有更多的合作都不會排除。

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