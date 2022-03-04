鼓勵在台外籍人士施打疫苗　雲林3鄉鎮加開國際友善接種站

▲移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊、服務站與雲林縣衛生局攜手合作推動外來人口安心免費接種服務，將於3月3、4、8日分別於崙背、元長、大埤鄉加開3場疫苗接種站。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

爲了提升國內COVID-19疫苗接種率，2021年底移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊、服務站與雲林縣衛生局攜手合作推動外來人口安心免費接種服務，設置國際友善接種站協助逾千名在台外籍人士施打疫苗。雲林縣專勤隊今表示，將於3月3、4、8日分別於崙背、元長、大埤鄉加開3場疫苗接種站。

雲林縣專勤隊指出，國際友善接種站可讓外來人口可就近於居住地之指定衛生所接種免費疫苗，除專勤隊及服務站人員在現場立即核發統一證號，也安排印尼籍及越南籍等通譯人員協助解說，另為了提高外來人口出面接種意願，雲林縣衛生所表示，只要年滿18歲以上外來人口，接種新冠疫苗第1劑或第2劑者，將可領取價值200元的衛教宣導品。

雲林縣專勤隊說明，為加速提升疫苗覆蓋率，平日除派員到境內東南亞便利商店、小吃店等外來人口易聚集處所實地宣導外，也運用網路社群媒體發布公費疫苗施打專案訊息，並透過宗教團體及NGO團體宣導「不收費、不通報、不查處、不管制」的四大原則，以鼓勵逾期外來人口出面接種。

雲林縣專勤隊隊長鄧宇哲表示，將持續與衛生局合作，請民眾協助向生活週遭的失聯移工或逾期外來人口宣導，鼓勵他們趕快出面接種疫苗，若有預約登記相關問題，歡迎致電向雲林縣專勤隊（電話：05-5346119）或雲林縣服務站（電話：05-5345971）洽詢。

雲林縣國際友善接種站：

崙背鄉衛生所3月3日(四)14:00~16:00(BNT)

元長鄉衛生所3月4日(五)14:00〜16:00(BNT)

大埤鄉衛生所3月8日(二)08:30~11:30(莫德納)、13:30~16:30 ( BNT)

▲移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊、服務站與雲林縣衛生局攜手合作推動外來人口安心免費接種服務，將於3月3、4、8日分別於崙背、元長、大埤鄉加開3場疫苗接種站。（圖／雲林縣衛生局提供）



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