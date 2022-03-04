　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

鼓勵在台外籍人士施打疫苗　雲林3鄉鎮加開國際友善接種站

▲移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊、服務站與雲林縣衛生局攜手合作推動外來人口安心免費接種服務，將於3月3、4、8日分別於崙背、元長、大埤鄉加開3場疫苗接種站。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊、服務站與雲林縣衛生局攜手合作推動外來人口安心免費接種服務，將於3月3、4、8日分別於崙背、元長、大埤鄉加開3場疫苗接種站。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

記者蔡佩旻／雲林報導

爲了提升國內COVID-19疫苗接種率，2021年底移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊、服務站與雲林縣衛生局攜手合作推動外來人口安心免費接種服務，設置國際友善接種站協助逾千名在台外籍人士施打疫苗。雲林縣專勤隊今表示，將於3月3、4、8日分別於崙背、元長、大埤鄉加開3場疫苗接種站。

雲林縣專勤隊指出，國際友善接種站可讓外來人口可就近於居住地之指定衛生所接種免費疫苗，除專勤隊及服務站人員在現場立即核發統一證號，也安排印尼籍及越南籍等通譯人員協助解說，另為了提高外來人口出面接種意願，雲林縣衛生所表示，只要年滿18歲以上外來人口，接種新冠疫苗第1劑或第2劑者，將可領取價值200元的衛教宣導品。

雲林縣專勤隊說明，為加速提升疫苗覆蓋率，平日除派員到境內東南亞便利商店、小吃店等外來人口易聚集處所實地宣導外，也運用網路社群媒體發布公費疫苗施打專案訊息，並透過宗教團體及NGO團體宣導「不收費、不通報、不查處、不管制」的四大原則，以鼓勵逾期外來人口出面接種。

雲林縣專勤隊隊長鄧宇哲表示，將持續與衛生局合作，請民眾協助向生活週遭的失聯移工或逾期外來人口宣導，鼓勵他們趕快出面接種疫苗，若有預約登記相關問題，歡迎致電向雲林縣專勤隊（電話：05-5346119）或雲林縣服務站（電話：05-5345971）洽詢。

雲林縣國際友善接種站：
崙背鄉衛生所3月3日(四)14:00~16:00(BNT)
元長鄉衛生所3月4日(五)14:00〜16:00(BNT)
大埤鄉衛生所3月8日(二)08:30~11:30(莫德納)、13:30~16:30 ( BNT)

▲移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊、服務站與雲林縣衛生局攜手合作推動外來人口安心免費接種服務，將於3月3、4、8日分別於崙背、元長、大埤鄉加開3場疫苗接種站。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊、服務站與雲林縣衛生局攜手合作推動外來人口安心免費接種服務，將於3月3、4、8日分別於崙背、元長、大埤鄉加開3場疫苗接種站。（圖／雲林縣衛生局提供）
 

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►獨／大停電另類災情！劍湖山小編電繪沒存檔　手稿交差引網瘋傳

►全台停電！提款機正要吐鈔...螢幕全黑　民眾哀嚎：什麼都去了

►私人地遭丟垃圾　地主怒貼超咒怨告示：生生世世做牛做馬

►美魔媽全身名牌送兒上貴族私校　7貴婦挨詐數千萬「怪自己無知」

►成軍僅1年半！東和國中棒球隊奪雲林聯賽冠軍　超克難式練習曝光


►三宅一生BAOBAO超甜價！

ET快訊
半年沒去好市多　「客服突來電」妹子傻眼了
多次搭客運往返台北！　宜蘭確診足跡曝光
快訊／確診自助餐女遊台東！　急匡21人PCR結果出爐
「急凍10°C」時間曝！　冷氣團挾雨彈襲台
快訊／巴基斯坦清真寺大爆炸！　至少30死56傷
獨／女星演唱會取消　主辦方沒退款「完全神隱」
周杰倫信義區逛街「巧遇大咖明星」　驚喜現身精品店員工全瘋了
「世界最大飛機」被炸爛！　殘骸照曝光
供電吃緊！台電內部下達降壓令　傍晚恐出現跳電

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2022桃園綠色生活悠遊節3／5開幕　誠聖宮提供500份平安餐

南部確診案20832台東足跡匡列21人　縣府緊急採檢皆為陰性

漁民誤捕保育類「欖蠵龜」　海巡細心照顧協送安置

竹市民防總隊義勇警察大隊　新任大隊長就職佈達

「森活的碳循」　與土地公一起領苗植樹愛地球

就在明天！　桃園市孔廟2022年儒家六經文化互動導引展

鼓勵在台外籍人士施打疫苗　雲林3鄉鎮加開國際友善接種站

即將登場！　「2021+桃園地景藝術節」5日停車接駁等說明

台南市增設14區疫苗隨打站　黃偉哲：市民善加利用

關懷偏鄉弱勢獨居老人　瑞芳子弟簡榮宗暖心贈電熱毯

澎恰恰欠債好友爆「孫協志也幫牽線」　他火大澄清「用聽說的就分享」：無腦行為

提款機正要吐鈔遇「全台大停電」　螢幕全黑...他哀號：什麼都去了

貓咪偷翻櫃子狗狗在旁把風　睡覺都要抱一起❤互動超甜

「欠銀行越多錢越划算！」　錢幣蒐藏家：通膨怪獸來了

全台大停電！全市傳災情案　台電證實：南部電力系統故障

劉力穎開嗆「韓系YouTuber」背後小動作！ 丟3線索：網友已猜到是誰

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

聲林之王3_EP12_PROMO昔日戰友重返聲林 選手奮力抗衡

邰智源「我恨香菜」陳珊妮開導無效　讚邰哥會唱...拱當她嘉賓？緊張了XD

突然停電！媽急拿燈衝下樓救狗 驚見牠淡定「靜守樓梯口」萌翻

2022桃園綠色生活悠遊節3／5開幕　誠聖宮提供500份平安餐

南部確診案20832台東足跡匡列21人　縣府緊急採檢皆為陰性

漁民誤捕保育類「欖蠵龜」　海巡細心照顧協送安置

竹市民防總隊義勇警察大隊　新任大隊長就職佈達

「森活的碳循」　與土地公一起領苗植樹愛地球

就在明天！　桃園市孔廟2022年儒家六經文化互動導引展

鼓勵在台外籍人士施打疫苗　雲林3鄉鎮加開國際友善接種站

即將登場！　「2021+桃園地景藝術節」5日停車接駁等說明

台南市增設14區疫苗隨打站　黃偉哲：市民善加利用

關懷偏鄉弱勢獨居老人　瑞芳子弟簡榮宗暖心贈電熱毯

「這一隊滿好的」　林智勝早起6點練球有動力

台中警取締421件少年無照騎車　受罰家長讚：這張罰單有意義

2月外匯存底逼近5500億美元　連續7個月創新高紀錄！

無印良品「莫蘭迪灰綠」托特包爆紅！　高顏值＋氣墊設計超勸敗

2022桃園綠色生活悠遊節3／5開幕　誠聖宮提供500份平安餐

全台第一座！從花蓮DAKA出發　台泥攜手小7打造全綠能充電椿

南部確診案20832台東足跡匡列21人　縣府緊急採檢皆為陰性

海樂影業取消演唱會拖延退款　消保官：前年辦GOT7已鬧糾紛

張鈞甯讚跨越性別的愛！《基因決定我愛你》白色情人節首播

直擊／游錫堃讚蓬佩奧「台灣最重要友人」　立院助理舉牌表露愛意

半年約砲50女！下體流黃綠膿汁　「身中雙鏢」淡回：不是第一次！

地方熱門新聞

保全員猝死！　善心住戶協助辦理身後事

ATM提款遇停電　民眾哀嚎：啊！什麼都去了．．．．．

桃園好市乘雙券加碼抽線上登記

台南、高雄、屏東107萬戶仍停電　今晚復電

煙波集團將投入10億活化新竹文創館

公費疫苗預約平台25期開放預約

鴻海首批「電動巴士Model T」交車　遇大停電

台南晚上復電復水完成6人停電受傷就醫

北斗鎮長涉貪停職　由民政處副處長邱錦模代理

二月初二「補財庫」　議員參選人拜土地公補人氣

桃園好市乘雙券　推第二波加碼200變2000元

屏警一張表帶你看酒駕新罰則

環狀線南北環啟動　北機廠今開工動土

大停電台南藍軍怒嗆夏天該怎麼辦？

更多熱門

相關新聞

港確診連續3日突破「5萬大關」

港確診連續3日突破「5萬大關」

香港今（4）日新增52523例確診，本地個案占52512例，連續3日突破「5萬大關」，累計逾39萬人染疫，另外新增136名病人離世。

環球科大正妹奪攝影冠軍　義賣作品助學弟妹

環球科大正妹奪攝影冠軍　義賣作品助學弟妹

酒駕防制不鬆手　雲林警明日持續酒駕攔查

酒駕防制不鬆手　雲林警明日持續酒駕攔查

獨／大停電另類災情　劍湖山小編手稿網瘋傳

獨／大停電另類災情　劍湖山小編手稿網瘋傳

美魔媽送兒上貴族私校　狠詐7貴婦數千萬

美魔媽送兒上貴族私校　狠詐7貴婦數千萬

關鍵字：

疫苗接種外籍移工雲林雲林縣專勤隊COVID-19

讀者迴響

熱門新聞

獨／AV女優集體閃人　經紀人怒揭2黑幕「都是假的」

停電啪啪GG了！鳳梨摸黑「床上用愛發電」辣女友

「姊夫」3秒讓她滿足　竟卡穴差點升天急送醫

一早查台電「中火卯起來燒」　台中人哭了

感情生變釀命案　港籍女大生魂斷逢甲商圈

今天龍抬頭！8大禁忌　說2字衰一整年

根本鐵飯碗！好市多「25年老鳥收銀員」薪資曝

烏克蘭人遞熱茶　俄士兵視訊見媽秒落淚

42歲人妻憋2年參加遊歐團　第7天竟染病喪命

身分證「238」中2碼壽司吃到飽

丟丟妹「瀏海一掀」全臉露出超驚人！崩潰：從沒人敢看

重機辣妹「屁股蛋一條線」跑山　身分曝是SWAG女優

快訊／「台灣已經是獨立的國家」　蓬佩奧：美國應外交承認中華民國台灣　

越來越冷！冷氣團又挾雨彈襲台

李靚蕾再提「7份新證據」　王力宏反擊細節曝光

更多

最夯影音

更多
澎恰恰欠債好友爆「孫協志也幫牽線」　他火大澄清「用聽說的就分享」：無腦行為

澎恰恰欠債好友爆「孫協志也幫牽線」　他火大澄清「用聽說的就分享」：無腦行為
提款機正要吐鈔遇「全台大停電」　螢幕全黑...他哀號：什麼都去了

提款機正要吐鈔遇「全台大停電」　螢幕全黑...他哀號：什麼都去了

貓咪偷翻櫃子狗狗在旁把風　睡覺都要抱一起❤互動超甜

貓咪偷翻櫃子狗狗在旁把風　睡覺都要抱一起❤互動超甜

「欠銀行越多錢越划算！」　錢幣蒐藏家：通膨怪獸來了

「欠銀行越多錢越划算！」　錢幣蒐藏家：通膨怪獸來了

全台大停電！全市傳災情案　台電證實：南部電力系統故障

全台大停電！全市傳災情案　台電證實：南部電力系統故障

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面