快訊／大片回波進來了　鄭明典貼1圖：上班小心

▲最新雷達回波圖顯示，有大片水氣逼近。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

鋒面水氣大片回波來了！中央氣象局長鄭明典今天（7日）清晨6時半，在臉書貼出最新雷達回波圖表示，「回波進來了！上班天，路上請小心。」

天氣風險公司總經理彭啟明也在臉書提醒，鋒面雲系正接近中，中部以北將有顯著降雨，目前對流雲系涵蓋到台南、嘉義以北，冷空氣也接近中，溫度也正在下滑，預計低溫會在今天晚上，台北市有機會到12-14度，北部空曠區域10-12度，中南部低溫也可能在13-14度。

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彭啟明說，水氣在周二會顯著緩和，由目前濕冷轉乾冷，周三白天才會顯著回溫至周末，也請您注意這周變化，這兩天環境壓力很大。

▼彭啟明提醒鋒面接近中。（圖／翻攝彭啟明臉書）

氣象局預報員劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今鋒面通過加上大陸冷氣團南下，越晚越冷，且是濕冷的天氣型態，北部降雨較明顯，宜蘭、花蓮和中部降雨範圍也偏大，南部則有局部降雨。

劉沛滕說，今晚到周二水氣轉乾，最低溫時間預估落在周二一早，中部以北低溫下探12、13度；周二剩東半部有點降雨，西半部多雲到晴；周三清晨輻射冷卻明顯，氣溫還是偏低，要到白天才會逐漸回暖。

▼今晨0時至6時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

