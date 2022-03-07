超強冷空氣今晚襲台！西半部「最凍10℃」　各地回暖時間曝

記者許展溢／台北報導

鋒面到來，昨深夜各地雨開始下，今（7日）上班日北部和東北部更是迎來明顯大雨，氣象局說明，這代表冷氣團即將開始，今明兩天溫驟降，最低溫在今晚到明清晨10℃，還好只持續2天，週三後就會明顯回溫，迎來夏天的感覺了。

▲氣象局表示，今晚將迎來最低溫，週三後才會逐漸回暖。（圖／記者湯興漢攝）



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氣象局預報員王君賢表示，受到大陸冷氣團影響，除帶來低溫還有強風，預計下午開始高雄以北到新竹、東半部地區等將有9~10級強陣風，預計各地氣溫愈晚愈冷，白天降雨則明顯，不過今傍晚後逐漸趨緩，明天型態則轉為乾冷，週三減弱 氣溫回升。

王君賢提到要注意的是，今晚到明清晨，西半部地區、東北部，有可能出現10℃低溫，稍晚將發布低溫特報，提醒台南以北這段時間到宜蘭地區，將有10℃氣溫。

▲▼王君賢提醒，今晚到明清晨最低溫將有10℃。（圖／記者呂佳賢攝）



「天氣即時預報」粉絲專頁指出，這一次冷空氣有降溫快、時程短兩個特性，今晚會「最低溫」，強冷空氣僅持續2天，本次轉冷，讓大家適應的時間很短，將非常有感，邊下雨、邊轉冷，白天溫度中午起，冷空氣大舉南下，溫度由北往南快速降低。降雨部分，水氣多，除高屏、台東外，其餘地區皆有不同程度的雨勢。

「天氣即時預報」表示，今晚冷空氣達到最強，中部以北、宜蘭，低溫下探12°~13°；南部也有13°~14°低溫。降雨則水氣漸少，「由南往北、由西往東」停止，到了「半夜」僅剩「北北基宜」仍有局部雨。

明天至週三清晨轉乾冷，冷空氣減弱，溫度比前一日回升2°~3°，但需注意「日夜溫差大」，乾空氣籠罩，無雨，全台皆晴朗。「天氣即時預報」強調，本週天氣先冷後暖，週三白天起到週末假日，受暖氣團影響，各地回暖，甚至後期轉吹南風，將有夏天的感受，只是乍暖還寒的春天，溫度快速變化可能造成部分人身體不適，必須多多注意了。

▲週一至週二冷氣團來襲，溫度驟降。（圖／「天氣即時預報」粉專）

週三回暖後，三月是否還會有冷空氣？王君賢說，3月屬於冬天末端、春天開始，過去還是有冷氣團會到來，因此不排除。

另外，氣象局發陸上強風特報，東北風明顯增強，今下午起新竹至高雄、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖將有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門、馬祖、小琉球亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。