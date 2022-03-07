「全台有雨」倒春寒！今鋒面快速掃過　越晚越冷探10℃

▲今鋒面通過。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

倒春寒，越晚越冷！氣象專家吳德榮提醒，今天（7日）鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部有較大雨勢，南部山區亦轉有局部短暫降雨的機率；今晚、周二晨氣溫降至最低，平地最低氣溫約在10度左右。

中央氣象局今晨對13縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯增強，今下午起台南至新竹、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖將有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；今清晨至上午彰化至桃園、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有較強陣風。

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▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）



氣象局預報員劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今鋒面通過加上大陸冷氣團南下，越晚越冷，且是濕冷的天氣型態，北部降雨較明顯，宜蘭、花蓮和中部降雨範圍也偏大，南部則有局部降雨。

劉沛滕說，今晚到周二水氣轉乾，最低溫時間預估落在周二一早，中部以北低溫下探12、13度；周二剩東半部有點降雨，西半部多雲到晴；周三清晨輻射冷卻明顯，氣溫還是偏低，要到白天才會逐漸回暖。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



劉沛滕表示，周三之後天氣滿穩定，僅東半部有少部分降雨，西半部為多雲到晴，各地高溫25度以上，南部可能接近29、30度，但要注意日夜溫差較大。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部有較大雨勢，南部山區亦轉有局部短暫降雨的機率；氣溫下降，越晚越冷，海拔3500公尺以上高山（雪山、南湖、玉山⋯）氣溫夠低、水氣也足，有降雪機率。

吳德榮分析，鋒面快速通過，降雨不到1天，今晚由南而北先後停歇；今晚、周二晨氣溫降至最低，平地最低氣溫約在10度左右，台北測站則可降至13度上下，乍暖還寒，應注意衣著調適。



吳德榮指出，周二至周四高氣壓影響，各地晴朗、轉為乾爽的天氣；周二白天北台高溫回升至21度，周三、周四持續回暖至25度左右，但清晨仍有強輻射冷卻帶來偏低的氣溫，日夜溫差大。

吳德榮說，周五至周日高壓迴流影響，各地晴朗穩定，東半部偶有零星少量降雨的機率，各地持續回暖，白天微熱、早晚微冷、日夜溫差大，晨間易有「輻射霧」；下周一才有另一鋒面從北方海面快速掠過，帶來輕微短暫的變化。