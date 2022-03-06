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明起探11°C低溫！大雨下整天　1圖秒懂下週「先冷後暖」

▲▼大陸冷氣團夾帶大量水氣南下，全台各地低溫多雨，路上行人無不撐起雨傘穿上厚重外套。（圖／記者湯興漢攝）

▲氣象局指出，明天雨會下一整天且最冷，要等到週三後才回暖。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

今（6日）夜鋒面過加上冷氣團南下，各地將轉為有雨，又以台北、東北部須留意長時間大雨，氣象局指出，這波冷空氣最強時間落在明晚至週二清晨，要到3月9日才會回暖，未來一週天氣先濕後乾、先冷後暖。

氣象局表示，從今夜開始，鋒面通過、大陸冷氣團南下，各地皆感受降溫、下雨，尤以東北、北部最明顯，下雨最明顯時段為今夜至週一整天，北部宜蘭留意較大雨勢。最冷時段為週一夜至週二清晨，各地普遍低溫，中部以北、東北部下探11~13°C，南部、東南部約14、15°C，馬祖約9°C、金門約12°C、澎湖約13°C，提醒大家注意保暖、添衣。

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至於明天至下週日天氣，氣象局指出， 明7日冷、濕，全台有雨，北、東北部會有局部大雨，中、東部、東南部短暫雨，南部地區局部短暫雨。水氣多，如溫度配合，中部以北3000公尺以上高山有降雪機率，前往高山區注意裝備及安全，沿海風勢強勁，海面風浪大，並易有長浪（7日晚間至8日上午），活動注意安全。

▲▼明起低溫下探11°C ！雨下整天　1圖秒懂下週「先冷後暖」。（圖／氣象局提供）

▲氣象局表示，下週天氣型態為「先濕後乾、先冷後暖」。（圖／氣象局提供）

3月8日一樣冷，但漸轉乾，中部以北、東北部整天冷，南部、東部、東南部早晚冷後轉乾，桃園以北、宜蘭多雲，偶零星雨，新竹以南、花東則是晴到多雲。氣象局表示，3月9日回暖日，清晨西半部、東北部仍偏冷，西半部日夜溫差大，東半部多雲到晴，偶零星短暫雨，西半部，晴到多雲。

氣象局預報3月10後到週日，逐日回暖，早晚稍有涼意，西半部日夜溫差大，東半部，局部短暫雨，西半部，晴到多雲，10日~13日，西半部夜晚清晨易有輻射霧，11日~13日，金門、馬祖易有平流霧，霧或低雲會嚴重影響能見度，行車注意安全、搭機往返留意航班資訊。

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