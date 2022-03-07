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大陸 大陸焦點 特派現場

女山友看窄道碎唸「他站太高」　年輕男下秒失足墜崖！驚悚影片曝

記者閔文昱／綜合報導 

被譽為「世界遺產」的福建武夷山近日傳出墜崖意外，一名年約30歲的男子行走於石階時，疑似未將重心放低，不慎跌落到一旁的山崖下，巧合的是，當時正好有其他山友錄影，而在事發前還有女山友擔憂地說「後面那個站太高了」，不料下秒男子竟真的失足墜崖，所幸並無生命危險。畫面曝光後，引發瘋傳。

綜合陸媒報導，這起事件發生在4日下午3點多，影片中說話的女姓正引導數名長者通過一段窄道，並提醒大家將重心放低，以蹲坐的方式前進，隨後就看到一名山友以一般走路步伐走下石階，讓她連忙出聲提醒，「你那個站得太高了，後面那個年輕的站得太高了。」

▲福建武夷山發生墜崖意外。（圖／翻攝自微博）

▲福建武夷山發生墜崖意外。（圖／翻攝自微博）

然而，女山友話音剛落，男子就突然滑倒，撞上前方其他遊客後再往一旁的山崖摔落，驚悚畫面不僅嚇得眾人驚呼連連，女山友也不斷焦急喊道，「完蛋、完蛋」。當地消防局獲報後，立即調派救援人員趕抵，所幸男子僅有雙腿受傷，消防人員經過6個小時的救援，才終於將男子運至山下，並送往醫院救治。經證實，男子並無大礙。

影片曝光後，許多網友紛紛留言，「這個山道真的太危險了，不是一般民眾可以走的」、「沒事為什麼要去爬這些？」、「不聽老人言；吃虧在眼前」、「大難不死，必有後福」、「不明白日子過得好好的，為何非要走這山道？明知沒有安全措施仍要挑戰？若這是每天出門必經之路的話算我沒說！」

▲男子墜落山崖，雙腿受傷。（圖／翻攝自中新網）

▲男子墜落山崖，雙腿受傷。（圖／翻攝自中新網）

據了解，武夷山是一片低山丘陵，屬於典型的丹霞地貌；自古即以「丹山碧水」著稱於世，被譽為「奇秀甲東南」。景區內風景秀麗，古蹟眾多，1999年被列入「世界自然遺產和文化遺產名錄」，是繼泰山、黃山、峨嵋山－樂山大佛之後，大陸第四個列入世界雙重遺產的單位。

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