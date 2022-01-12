命喪清水斷崖！19歲男新竹騎機車回花蓮　與母親最後通話曝光

▲19歲男子機車倒在台九丁線61.2K北上處，車頭嚴重損壞。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

蘇花公路和平隧道南口12日清晨發生墜崖死亡意外，1名19歲男子被發現機車倒在台九丁線61.2K北上處，車頭損壞，警消到場發現林男掉落約150公尺深清水斷崖，經消防隊搜救，於8時許將林男吊掛上來，男子已明顯死亡，死亡原因尚待警方調查釐清中。

林姓女子因其19歲兒子表示欲從新竹騎乘機車返志學住家，於11日20時打電話給其母稱在和平了，但在21時許，林母聯絡林男，卻聯繫不上，其母四處尋找，於12日5時許，在花蓮縣秀林鄉和平村台九丁線61.2K北上（和平隧道南口），發現其子機車倒在該處且車頭損壞，經警消到場後發現林男掉落於清水斷崖（約150公尺深），消防隊立即到場搜救，並於8時許將林男吊掛上來。

▲警消獲報發現男子墜落150公尺深清水斷崖，立即以吊掛方式救援。

花蓮縣消防局表示，搜救人員抵達事故現場並往下探索，墜落深度約150米，發現男子時已無生命徵象，動用各式器材和人力，約8時將遺體運回路面，再送往殯儀館。

警方表示，墜崖頭部重創死亡的19歲林姓男子，家住壽豐鄉志學村，目前已通知家屬並報請檢察官相驗，詳細墜崖原因仍待警方進一步調查釐清。

