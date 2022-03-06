快訊／烏克蘭南部馬力波停火！　挑戰9小時撤出40萬平民

▲ 烏俄開打前，馬力波市民開車到加油站。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

俄羅斯5日在烏克蘭南部港口城市馬力波及東部城市沃爾諾瓦哈停火，並開通「人道走廊」，但被控未遵守停火協議，持續開砲。戰事進入第11天，綜合《法新社》、《天空新聞》報導，馬力波市議會6日稍早宣布，該市於當地時間上午10時至晚間9時暫時停火，計畫當地中午12時（台灣下午6時）起重新嘗試撤離40萬居民。

根據《天空新聞》，馬力波市議會6日宣布，當地上午10時至晚間9時（台灣下午4時至7日凌晨3時）間暫時停火，市民中午起可至3個地點乘坐巴士撤離，沿途將經過Portovskoye、Rozovka、札波羅熱（Zaporozhye）等地。

市議會說明，已經要求所有撤離專車駕駛充分利用空間，盡可能載運越多人越好。民眾也可在紅十字會陪同下乘私人交通工具沿這條路線撤離，嚴禁偏離路線。

烏俄開打以來，這是馬力波市第二次嘗試疏散平民。俄國國防部此前於5日宣布，莫斯科5日上午10時起對烏克蘭2地停火，開放平民撤離。烏國隨後證實，停火時間為當地上午9時至下午4時（台灣下午3時至晚間10時），平民撤離時間從當地上午11時（台灣下午5時）開始，但指控俄軍未遵守停火協議，持續砲擊導致許多民眾被炸死。俄方則宣稱，是烏國「民族主義者」不讓平民離開。

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