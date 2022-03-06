綠營嘉市長人選未明朗　蔡啟芳喊要選：黃敏惠不知做出什麼東東

▲前立委蔡啟芳、前總統陳水扁。（圖／翻攝陳水扁臉書）



記者杜冠霖／綜合報導

年底大選將至，但民進黨嘉義市長人選卻懸而未決，對此，前立委蔡啟芳6日接受前總統陳水扁專訪時表示，要挑戰嘉義市長黃敏惠，自己20年前準備投入嘉義市長選戰時，被陳水扁勸退，若2022嘉義市這一局綠營沒人敢戰，那就要親自出馬，「嘉義市就是需要他這樣調皮搗蛋者，才能帶來改變。」

嘉義縣、市2022年底選舉出現兩種截然不同情況，尋求連任的嘉義縣長翁章梁氣勢如虹，合體看板高高掛；但由誰挑戰力拼連任的現任嘉義市長黃敏惠，民進黨內卻遲遲未能定案，包括前市長涂醒哲、總統府秘書長李俊俋、立委王美惠、民進黨嘉義市黨部主委黃露慧及市議員蔡文旭，都曾被點名。

對此，蔡啟芳表示，自己在嘉義市選過國大代表，對嘉義市不陌生，20年前就準備選參選嘉義市長，卻被時任台北市長的陳水扁勸退。若2022嘉義市這一局綠營沒人敢戰，那就要親自出馬，「嘉義市就是需要他這樣調皮搗蛋者，才能帶來改變。」

蔡啟芳指出，嘉義市是特殊的城市，黃敏惠已做了12年，若再連任就是16年，「黃市長有做出什麼東東給我們看嗎？我願意為民進黨出征2022嘉義市長這一仗，但如果黨內有其他人願意戰就不強求。」

現年68歲的蔡啟芳出身政治世家，在嘉義政壇打滾多年，曾捲入一清專案，近年淡出政壇，將政治事業接棒給次子蔡易餘，自己則經營小吃店等，近年飽受肺病所苦，前年7月間住進台大醫院接受肺臟移植手術，健康狀況好轉，但瘦到體重剩50多公斤。