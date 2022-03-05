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曹興誠：要美派兵援台很丟臉　訓練成年人達到「全民皆兵」

▲▼前聯電董事長曹興誠。（圖／記者湯興漢攝）

▲聯電前董事長曹興誠。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

俄羅斯上月出兵烏克蘭，外界將此類比台海情勢。聯電榮譽董事長曹興誠近日撰文指出，很多人問如果中國大陸攻台，美國人是否派兵協防台灣，這種問題「很丟臉」，因為若是加以訓練上千萬健康人口，至少擁有百萬菁英，「所以今天台灣人不應該要求美國派兵，而應該要求政府提供場地及裝備，訓練成年人達到全民皆兵」。

民進黨立法院黨團總召柯建銘5日透過臉書分享聯電榮譽董事長曹興誠的兩篇文章。他表示，曹興誠是他近40年老友，事業有成外，是興趣廣泛，思捷敏銳，具科技與人文思維，常關心國事、兩岸情勢，與世局變動，實熱情不減，退而不休，總在台灣關鍵時刻，以縱橫商戰多年經驗，提出對台灣的諍言。

曹興誠在文章中指出，近年兩岸情勢緊張，經常有人問，如果大陸攻台，美國會不會派兵來台協防？問這個問題，坦白說，是很丟臉的，台灣有2300萬人，18至65歲的健康人口起碼上千萬；這些人適當加以軍事訓練後，台灣至少即擁有百萬精兵，為什麼還需要美國派兵呢？

曹興誠舉例，以色列對阿拉伯世界的7次戰爭中，只要求英、美提供武器，並沒有請求英、美派兵。這次烏克蘭反抗俄羅斯入侵，也是請外界支援武器，並沒有請求外國派兵馳援，這個道理很簡單：有些事情可以請朋友幫忙，而保家衛國卻一定要自己來做。

曹興誠並指，美國2000年派兵進入阿富汗協助剿滅塔利班，歷經20年；去年底美國一撤軍，塔利班迅速席捲回來，使美國損失無數人命、金錢之後，聲望還受到嚴重傷害，這個例子顯示，如果當地人敵我意識不清，或者自己沒有抗敵的決心，即使美國派兵再多，也無濟於事，相信美國人已經痛切了解這個道理，今後不會再輕易派兵去支援那些不肯努力自衛的國家。

他再舉例說，再看現在的烏克蘭，自總統至70多歲的婦女，都展示了保家衛國的強烈鬥志和勇氣，才贏得了舉世的同情和支持。如果烏克蘭的成年男人只知投降或逃跑，則不會得到許多國外的援助。

「所以今天台灣人不應該要求美國派兵，而應該要求政府提供場地及裝備，訓練成年人達到全民皆兵」，曹興誠直指，這種訓練，應該直接去操控各種武器和裝備，不必再搞那些官僚無用的徵召、排隊、訓話、踢正步等等，台灣當過兵的退伍軍人，因為過去少有接觸武器的經驗，其所受軍訓幾乎全無用處，這種錯誤不可重複，「台灣能夠做到全民皆兵，能夠展現高昂的自衛意志，美、日自然願意提供武器給台灣，並且可以協助提供訓練」。

至於派兵問題，曹興誠表示，美國70年來，一面警告中共不得對臺動武，一面派其海、空軍不斷在台海四周巡邏演習，並與台灣分享情報，使中共至今不敢越雷池一步，台灣有些政客，老是說美國不會派兵，難道就只有陸軍才算兵？海、空軍都不算兵？釋放這種言論，目的就是要打擊台灣人的信心，製造台灣內部的慌亂。

曹興誠表示，如果美國派了海空軍協防台灣長達70年，台灣還有人說美國沒有派兵，那是惡意破壞臺美關係；如果自己可以訓練出百萬精兵，還要求美國派陸軍來台，那就近乎無恥。惡意無恥的問題，讓惡意無恥者，如蘇起、洪秀柱等人去問，正常的台灣人應該不要再問這個偽問題。

此外，對於俄羅斯向烏克蘭發起軍事行動，曹興誠表示，普丁發動戰爭，意圖恢復歷史疆域而改變當今的世界秩序，是絕對的瘋狂，如果蒙古人要恢復他們極盛時期的統治範圍（包含整個俄羅斯），普丁會同意嗎？今天中共意圖以錯誤的歷史（所謂台灣自古即為中國領土），來改變兩岸互不隸屬的現實，較普丁更加瘋狂無理，更另人詫異的，是台灣一些藍營人士居然還支持中共這種瘋狂想法，台灣人應該警惕，這些瘋子可能帶來的危險。

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