　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美貿易報告：台灣是重要貿易夥伴！　批中國破壞公平貿易

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲美國貿易代表署公布年度貿易報告，報告稱許台灣是民主盟友與重要貿易夥伴。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓1日專電

美國貿易代表署今天公布年度貿易報告，報告稱許台灣是民主盟友與重要貿易夥伴，美台雙方將加強往來以解決貿易問題。報告也再次指控中國採取不公平、反競爭措施，損害美國與國際經濟。

美國貿易代表署（USTR）今天向國會遞交2022年貿易政策議程和2021年年度報告（2022 Trade Policy Agenda and 2021 Annual Report），說明美國政府以勞工為中心的貿易政策，報告也談及與主要貿易夥伴的往來狀況。

報告在談到台灣時指出，美國與台灣是區域民主盟友與重要貿易夥伴，有著長期且充滿活力的貿易關係。美台去年6月召開台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，雙方討論一系列貿易與投資議題，台灣也提到在醫療器械審批程序的調整。
報告指出，美台雙方承諾加強往來，以解決主要貿易問題，包括美國牛肉與豬肉生產商面臨的市場准入壁壘，以及涉及版權立法、數位盜版、金融服務、投資與監管透明度等議題。美台也同意努力打擊全球供應鏈的勞動剝削，並在台美貿易暨投資架構協定（TIFA）成立勞工工作小組。

雙方還討論關鍵貿易與環境優先事項，包括世界貿易組織（WTO）漁業補貼談判、打擊野生動物販運的重要性，以及貿易中的氣候因素，雙方並同意成立多個TIFA工作小組，在這些共同關心的議題上繼續合作。

在談到重新調整美中貿易關係時，報告指出，美中貿易關係複雜且競爭激烈，既是合作夥伴也是競爭對手，「但任何競爭都必須公平」。中國作為大型的非市場經濟體，採取不公平、反競爭活動，傷害美國與其他國家勞工與企業。透過過度集中生產，這樣的非市場行為破壞供應鏈韌性，長期而言也剝奪公平競爭的創新與消費選擇。

報告指出，中國採取一系列不公平、扭曲措施，限制進口商品與服務市場准入、外國製造商與服務供應商在中國開展業務的能力，還使用通常是非法的手段獲取外國智慧財產權與技術以執行其產業政策目標。

報告並指控中國未能提供基本勞動權利，人為低工資與勞工保護不周，並在包括新疆使用國家資助的強迫勞動，環境監管與執法薄弱、助長過度捕撈的補貼、非法捕撈等政策對環境帶來傷害。

►這雙「襪子」機能超強大

ET快訊
快訊／小三狠殺牙醫相驗出爐！　割斷主動脈放血奪命
普丁被激怒！紐時「烏克蘭慘了」：俄羅斯會更殘暴
快訊／「俄傘兵空降」殺進烏克蘭第2大城！　醫院爆激戰
鳳梨和辣女友是「開放式關係」！　驚爆：有很多不確定對象
快訊／成績消失！　明道中學950學生崩潰重考
月薪55K「全給女友管」8個月後GG了　明細洩超狂財力
快訊／全球暴打俄羅斯！　世界航運龍頭出手了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

閨蜜好友「跨海訣別」電話掛了去打仗　烏克蘭女律師曝絕望心境

「俄國傘兵空降」殺進烏克蘭第2大城！　軍醫院爆發激戰

俄「8成軍隊」深入烏克蘭卻陷停滯！　美官員：士氣開始低迷

普丁被戰情激怒！紐時直言「烏克蘭慘了」：俄羅斯人會變更殘暴

波音公司切割俄羅斯　暫停向俄國航空供應零件、維修等支援

烏克蘭新日常！7歲男童學習「製作汽油彈」　全民皆兵一同備戰

「匿名者」駭客癱瘓1500個俄網站！　俄航太局也無法聯繫自家衛星

俄網遭駭客頻發攻擊　俄媒爆：政府準備啟動Runet內網切斷全球網路

白俄羅斯軍隊進入備戰狀態！　總統宣布：烏克蘭邊境「增兵1倍」

普丁最新露面「霸氣全沒」眼神死　網友驚：俄軍情勢不妙了

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

視線離開15秒...2歲娃掉泳池　面朝下掙扎！姊機警向爸求救

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

惡駕駛「路中急煞」被按喇叭　竟拿鐵棒下車！還追車怒拍窗

閨蜜好友「跨海訣別」電話掛了去打仗　烏克蘭女律師曝絕望心境

「俄國傘兵空降」殺進烏克蘭第2大城！　軍醫院爆發激戰

俄「8成軍隊」深入烏克蘭卻陷停滯！　美官員：士氣開始低迷

普丁被戰情激怒！紐時直言「烏克蘭慘了」：俄羅斯人會變更殘暴

波音公司切割俄羅斯　暫停向俄國航空供應零件、維修等支援

烏克蘭新日常！7歲男童學習「製作汽油彈」　全民皆兵一同備戰

「匿名者」駭客癱瘓1500個俄網站！　俄航太局也無法聯繫自家衛星

俄網遭駭客頻發攻擊　俄媒爆：政府準備啟動Runet內網切斷全球網路

白俄羅斯軍隊進入備戰狀態！　總統宣布：烏克蘭邊境「增兵1倍」

普丁最新露面「霸氣全沒」眼神死　網友驚：俄軍情勢不妙了

省一筆！關島觀光局再推出「旅客免費PCR」　48小時內就能拿報告

騎士買完菜鬧區遭聯結車輾過慘死　女警路口交管全程目擊嚇傻

小三狠殺牙醫相驗出爐！身藏雙刀狂刺胸腹　割斷主動脈放血奪命

泫雅早春「保守」穿搭藏小心機　4套造型不忘辣曬逆天長腿

敲碗成真！肯德基X青花驕聯名「青花椒香麻咔啦雞腿堡」限時開賣

黃竣民／重啟高裝檢　「少件掛欠撥　多件挖土埋」惡循環再現

知名音樂人遭好友「木馬屠城」　按摩偷拍裸照勒索800萬結局出爐

李宗盛賣老厝捐蓋長照！門諾年華大樓開工  打造長者友善園區

蔡崇信好意讓球隊搭私人包機　遭WNBA重罰1400萬

ELEVEN直播官辦熱身賽　8日自辦龍象大戰先登場

國際熱門新聞

即／美國怒了！俄狠殺「烏克蘭平民」

俄學者爆「核戰近了」　稱普丁家人躲進核掩體

6歲孩1個月嬰照殺　一家5人被俄軍擊斃

澤倫斯基演說「逼哭全歐盟」　翻譯官也哽咽

俄外長發言台下40多國代表離席！尷尬畫面曝

普丁最新露面「霸氣全無」眼神死

車臣恐嚇各國！嗆2／31前停止對俄制裁

普丁超怕死！開會不讓官員靠近　網諷：怕被暗殺

快訊／美國擴大制裁！　24小時內宣布對俄羅斯關閉領空

車臣精銳部隊塑膠做的？暗殺總統前反被殲滅

俄羅斯惡魔在殺人　女舞者：我不想死

放下武器就愛愛　辣妹獻身救戰爭

沒油了！　美：俄軍車隊遇「嚴重後勤問題」

輪胎充爆！司機遭炸飛「原地消失」影片曝

更多熱門

相關新聞

普丁出兵是為了「懲罰烏克蘭」？

普丁出兵是為了「懲罰烏克蘭」？

普丁為什麼出兵烏克蘭？我認為1979年的中共與越南之戰，可以為這個問題的答案提供若干線索。鄧小平說過，發動對越戰爭，是要「給越南一個教訓」，所以有人形容，這是一場「懲越戰爭」；普丁軍事攻擊烏克蘭，顯然也有「懲罰」烏克蘭的意味。

學者曝：中國侵台代價比俄羅斯更大

學者曝：中國侵台代價比俄羅斯更大

沒油了！　美：俄軍車隊遇「嚴重後勤問題」

沒油了！　美：俄軍車隊遇「嚴重後勤問題」

蔡英文：台灣堅守民主前線　面對台海威脅「期待與美更緊密合作」

蔡英文：台灣堅守民主前線　面對台海威脅「期待與美更緊密合作」

快訊／蔡英文會見拜登特使團　「冷眼姑息侵略行為將製造更多威脅」

快訊／蔡英文會見拜登特使團　「冷眼姑息侵略行為將製造更多威脅」

關鍵字：

台灣美國台美關係

讀者迴響

熱門新聞

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

歐戰？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

日本新制！台人打「3劑疫苗+小黃卡」有條件免隔離

陸軍官校前校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫

勇者現身！他買單程機票加入「烏克蘭國際軍團」

丟丟妹月賺2億「25歲就買6000萬豪宅」！

謝和弦化身兵役檢驗機！點名4人去當兵

即／美國怒了！俄狠殺「烏克蘭平民」

他滾輪操肌一年　圓肚練成猛男

烏克蘭「漏算2點」　共軍能閃電攻台？他給答案

牙醫師遭小三捅胸亡　妻驚知真相崩潰痛哭

不滿孤單過年　小三揮刀砍死牙醫人夫

墮落入監10年！顏正國嘆金馬除名

更多

最夯影音

更多
明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的
大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面