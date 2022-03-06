英議員稱台灣「遠東烏克蘭」　陸駐英使館：極端無知

▲烏克蘭士兵。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

英國上議院日前就「支持台灣民主」進行辯論，有議員將台灣比喻為「遠東的烏克蘭」，要求英國政府加強對台支持及保護。對此，中國大陸駐英國使館5日表示，把台灣問題和烏克蘭問題相提並論，顯示出英國個別政客對歷史和現實的極端無知，「奉勸英國有關政客不要在台灣問題上『玩火』，停止反華政治操弄，停止干涉中國內政。」

中國駐英使館指出，英國個別政客把台灣問題和烏克蘭問題相提並論，鼓吹英國應「加強對台灣的支持和保護」，顯示出對歷史和現實的極端無知，更暴露出圖謀破壞中國統一的狂妄和險惡，中方對此堅決反對並予以強烈譴責。

中國駐英使館提到，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，「一個中國原則是國際社會的普遍共識和公認的國際關係準則，也是中國同包括英國在內的世界各國建立和發展外交關係的重要前提和政治基礎。」

中國駐英使館強調，台灣問題純屬中國內政，事關中國的核心利益，不容任何外來干涉，「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。」

中國駐英使館還說，「我們奉勸英國有關政客不要在台灣問題上『玩火』，停止反華政治操弄，停止干涉中國內政。我們也敦促英國政府恪守一個中國原則，不向『台獨』分裂勢力發出任何錯誤信號，慎重、妥善處理涉台問題。」