桃園首屆咖啡莊園節開幕　鄭文燦：咖啡新勢力正在產生

▲體驗手沖咖啡。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2022桃園咖啡莊園節」5日於龜山區良美農場開幕。市長鄭文燦表示，桃園的咖啡新勢力正在產生，過去以市集形式舉辦桃園咖啡節，今年首次轉型以咖啡莊園為特色，結合休閒農業及咖啡種植的推廣，即日起至3月11日，為期7天於良美農場展開，邀請市民朋友們一同來品嚐桃園咖啡、享受農遊體驗的魅力。

鄭文燦指出，桃園咖啡莊園節今年第一屆舉辦，活動包含專業的咖啡知識分享、咖啡農事體驗、咖啡莊園巡禮、小農市集等，並邀集20個桃園在地咖啡莊園共同參與；而桃園目前桃園有10個休閒農業區，以「一休區一花卉/一節慶」的策略發掘每個地方的特色。

其中，良美農場所在的楓茶米休閒農業區正在申請劃設，楓茶米以保留傳統禮俗文化聞名，交通方便又保有自然風光，梯田和楓樹也極具特色，過去曾成功舉辦楓茶米音樂節，未來咖啡莊園節也會成為另一大特色，相信一定能成功爭取劃設休閒農業區。

農業局長郭承泉表示，第一屆桃園咖啡莊園節以「五感」為主題，規劃從去果皮、挑豆、烘豆、磨豆、手沖等各項咖啡體驗，由專業咖啡師帶領，非常適合親子同遊，現場還有咖啡莊園市集、在地特色小農市集、網美打卡咖啡廳等。

包括市議員林俐玲、陳雅倫、市府副秘書長邱俊銘、農業局長郭承泉、客家局長黃傅淑香、警察局長陳國進、龜山區長呂緣、龜山區農會總幹事許育源等皆一同出席。