柯文哲、鄭文燦同場「救援烏克蘭」　連線烏國利沃夫市長表達支援

▲柯文哲參與「為烏克蘭團結」視訊會議。(圖/翻攝柯文哲臉書,下同)

實習記者張鈞量/台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭,世界各地發起人道救援,台北市長柯文哲5日表示,他在昨日參與了由許多自由城市市長共同組成的「為烏克蘭團結」視訊會議,並在其中談到台北市將以基金、物資援助烏克蘭,也會堅定的支持自由民主。

柯文哲在臉書指出,在這場舉世震撼的人道危機中,台北市會與自由城市聯盟比肩,站在捍衛民主與自由的那一方。俄羅斯軍隊大舉入侵烏克蘭已經超過一週,截至3月3日為止,超過100萬烏克蘭人成為難民,其中40萬人進入鄰近國家波蘭尋求庇護。

柯文哲說,華沙市長恰斯科夫斯基(Rafał Trzaskowski)邀請包括台北市在內,所有自由城市聯盟(The Pack of the Free Cities)的市長開會,研商如何應對俄烏戰爭所導致的難民問題。

柯文哲指出,這場「為烏克蘭團結」視訊會議 (Special meeting of cities – together for Ukraine, hosted by the Pact of Free Cities)從波蘭當地時間3月4日下午2時開始,台北已是晚間9點鐘,會議全長一個半小時,包含利沃夫(烏克蘭大城)、台北、桃園、阿姆斯特丹、雅典、布拉格、米蘭、倫敦、巴塞隆那、華沙、巴黎、布達佩斯等多位市長或副市長都親自或以視訊與會。

針對會議的內容與細節,柯文哲回顧,烏克蘭首都基輔市長因訊號問題無法參加;但我們仍在會議中致電烏克蘭大城利沃夫市長,希望更了解當地情勢與緊急需求,自由聯盟城市市長們也做出各國不分地域、團結一致,共同協助烏克蘭度過此次災難與人道浩劫的共識。

柯文哲強調,他在會中說明目前台北市援助烏克蘭的實際行動,台北市已著手籌措援助基金,盡速提供華沙市政府更多物資,妥善照顧烏克蘭難民,也會堅定的與烏克蘭、與捍衛自由民主的一方站在一起。讓自由城市聯盟組成一道堅實的牆,為國際和平與人道救援略盡心力。

桃園市長鄭文燦也出現在同場視訊會議中,事後也在臉書發文談到會議的部分內容,他表示,基輔與桃園同是「自由城市公約」(Pact of Free Cities)的成員,桃園當然要加入人道救援的行列,包括桃園將協助設立與宣傳愛心捐款帳戶、他個人也提供捐款、以及在市府大樓外投射藍黃色烏克蘭國旗聲援。

▼桃園市長鄭文燦參加自由聯盟城市視訊會議,與成員一起「救援烏克蘭」。(圖/翻攝鄭文燦臉書)

▼柯文哲參與「為烏克蘭團結」視訊會議。(圖/翻攝柯文哲臉書)