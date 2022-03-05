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柯文哲、鄭文燦同場「救援烏克蘭」　連線烏國利沃夫市長表達支援

▲▼柯文哲參與「為烏克蘭團結」視訊會議。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲柯文哲參與「為烏克蘭團結」視訊會議。（圖／翻攝柯文哲臉書，下同）

實習記者張鈞量／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，世界各地發起人道救援，台北市長柯文哲5日表示，他在昨日參與了由許多自由城市市長共同組成的「為烏克蘭團結」視訊會議，並在其中談到台北市將以基金、物資援助烏克蘭，也會堅定的支持自由民主。

柯文哲在臉書指出，在這場舉世震撼的人道危機中，台北市會與自由城市聯盟比肩，站在捍衛民主與自由的那一方。俄羅斯軍隊大舉入侵烏克蘭已經超過一週，截至3月3日為止，超過100萬烏克蘭人成為難民，其中40萬人進入鄰近國家波蘭尋求庇護。

▲▼柯文哲參與「為烏克蘭團結」視訊會議。（圖／翻攝柯文哲臉書）

柯文哲說，華沙市長恰斯科夫斯基（Rafał Trzaskowski）邀請包括台北市在內，所有自由城市聯盟（The Pack of the Free Cities）的市長開會，研商如何應對俄烏戰爭所導致的難民問題。

柯文哲指出，這場「為烏克蘭團結」視訊會議 （Special meeting of cities – together for Ukraine, hosted by the Pact of Free Cities）從波蘭當地時間3月4日下午2時開始，台北已是晚間9點鐘，會議全長一個半小時，包含利沃夫（烏克蘭大城）、台北、桃園、阿姆斯特丹、雅典、布拉格、米蘭、倫敦、巴塞隆那、華沙、巴黎、布達佩斯等多位市長或副市長都親自或以視訊與會。

▲▼柯文哲參與「為烏克蘭團結」視訊會議。（圖／翻攝柯文哲臉書）

針對會議的內容與細節，柯文哲回顧，烏克蘭首都基輔市長因訊號問題無法參加；但我們仍在會議中致電烏克蘭大城利沃夫市長，希望更了解當地情勢與緊急需求，自由聯盟城市市長們也做出各國不分地域、團結一致，共同協助烏克蘭度過此次災難與人道浩劫的共識。

▲▼柯文哲參與「為烏克蘭團結」視訊會議。（圖／翻攝柯文哲臉書）

柯文哲強調，他在會中說明目前台北市援助烏克蘭的實際行動，台北市已著手籌措援助基金，盡速提供華沙市政府更多物資，妥善照顧烏克蘭難民，也會堅定的與烏克蘭、與捍衛自由民主的一方站在一起。讓自由城市聯盟組成一道堅實的牆，為國際和平與人道救援略盡心力。

桃園市長鄭文燦也出現在同場視訊會議中，事後也在臉書發文談到會議的部分內容，他表示，基輔與桃園同是「自由城市公約」（Pact of Free Cities）的成員，桃園當然要加入人道救援的行列，包括桃園將協助設立與宣傳愛心捐款帳戶、他個人也提供捐款、以及在市府大樓外投射藍黃色烏克蘭國旗聲援。

▼桃園市長鄭文燦參加自由聯盟城市視訊會議，與成員一起「救援烏克蘭」。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

▲▼桃園市長鄭文燦參加自由聯盟城市視訊會議，與成員一起「救援烏克蘭」。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

▼柯文哲參與「為烏克蘭團結」視訊會議。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲▼柯文哲參與「為烏克蘭團結」視訊會議。（圖／翻攝柯文哲臉書）

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