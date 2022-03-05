鄭文燦曝桃園要人道救援烏克蘭　「讓世界感受到台人溫暖」

▲桃園市政府外牆投射烏克蘭國旗顏色的燈。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）

記者蘇晏男／台北報導

俄羅斯軍事入侵滿10天，烏克蘭首都基輔仍陷圍城戰泥淖。由於桃園市與基輔同為《自由城市協議》（Pact of Free Cities）成員，桃園市長鄭文燦昨與波蘭首都華沙連線，希望能在烏克蘭最黑暗的時刻，盡一份力，支援烏克蘭的平民百姓。他也指，桃園是以城市的角度，加入人道救援行列。

鄭文燦透露，在視訊會談上，討論了如何提供烏克蘭幫助，桃園除協助設立與宣傳愛心捐款帳戶，他個人也提供捐款，並在市府大樓外牆投射象徵烏克蘭國旗的藍黃色，相信個人的力量雖然微薄，但團結起來一定能讓世界感受到台灣人溫暖。

鄭文燦也說，在地緣政治上，台灣與烏克蘭同樣相鄰強權的威脅，而烏克蘭人捍衛自由與民主、保護自己國家的決心，讓同在歐亞大陸另一端的我們無法置身事外。「祈願戰事儘速落幕，和平及早到來，我們更要珍惜得來不易的民主與自由，烏克蘭加油。」

對於捐款金額，鄭文燦2日表示，自己捐出1個月薪水到「賑濟烏克蘭專戶」，儘管一個人的力量雖然是杯水車薪，但他相信團結起來的力量將會是無遠弗屆。該專戶是由外交部透過財團法人賑災基金會開立。

另外，從鄭文燦臉書上傳照片來看，與他並列視訊的人，即是台灣人也認識的「最帥市長」、捷克布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）。

據外交部指出，「自由城市協議」緣自包括捷克布拉格=、斯洛伐克布拉提斯拉瓦、波蘭華沙及匈牙利布達佩斯在內的四個Visegrad國家首都市長於2019年12月在布達佩斯創立；協議旨在建立活力城市，並賦能促進公民團體進步，目標為連結全球民主城市，致力永續發展民主。

▼鄭文燦昨與賀瑞普視訊。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）