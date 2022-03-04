桃園+1！幼兒園群聚感染持續收斂　鄭文燦：新增個案無社區風險

▲桃園市長鄭文燦4日上午主持防疫專案會議時表示，米迪幼兒園群聚感染事件已收斂；今天新增1例本土確診個案為居隔中採檢陰轉陽個案，並無社區風險。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對米迪幼兒園群聚感染事件，桃園市長鄭文燦4日主持市府防疫專案會議時指出，此群聚感染事件雖傳播速度快，在市府迅速擴大採檢、匡列居隔下，疫情正逐步收斂；此外，桃市今天新增1例本土確診是居家隔離採檢陰轉陽個案，並無社區感染之風險。

鄭文燦表示，桃園社區目前採檢站累計採檢達11萬5,526人，為維持社區健康監測，桃園區中路公園與中壢區中正公園2處社區採檢站仍持續開設，以提供居家檢疫、居家隔離期滿民眾及一般民眾採檢。

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▲桃園市長鄭文燦鼓勵市民踴躍接種疫苗，以提升整體市民疫苗覆蓋率。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

另外，有關桃園COVID-19疫苗接種情況，市府以提高全體市民第三劑疫苗覆蓋率為目標，鼓勵未接種第一、二劑者盡速補打。桃園市長者第一、二劑疫苗覆蓋率居於六都之冠，市府針對長者接種部分持續加強，3月1日至3日連續三天安排65歲以上長者專案接種，採取區里系統造冊並發送通知單、免預約方式，安排愛心計程車免費接送、贈送200元禮券與桃園好米，廣受長者好評。市府將在第25期公費疫苗接種結束，再安排第二輪專案接種，藉由接種疫苗保護市民並預防重症，讓全體疫苗覆蓋率再提升。

鄭文燦強調，有關校園防疫措施，桃園市公私立學校及幼兒園教職員工完成第二劑疫苗接種者共計3萬828人，覆蓋率達99.45%；完成第三劑接種者共計2萬7,488人，覆蓋率高達92.22%。針對已接種兩劑但未達12週者，市府將持續協助完成第三劑接種。校園防疫對策上，將持續進行早期健康監測，以「發燒不上課」為原則，每日至少2次體溫量測等措施，持續強化校園防疫防護力。

另外，因應3月7日起入境居家檢疫與居家隔離天數縮短為10天，這部分請觀旅局、民政局、衛生局等研擬符合規範採檢頻率等相關政策，以確保防疫旅館及民眾健康。

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