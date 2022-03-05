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世界宗教博物館慶祝國際婦女節　2場沙龍式論壇拓展女力視野

▲世界宗教博物館慶祝國際婦女節 2場沙龍式論壇拓展女力視野。（圖／世界宗教博物館提供）

▲世界宗教博物館慶祝國際婦女節，2場沙龍式論壇拓展女力視野。（圖／世界宗教博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市永和區世界宗教博物館發展基金會為慶祝國際婦女節，攜手紅坊文教藝術協會今（5日）在宗博館舉辦「改變『氣』『氛』！性平今日、永續明日」沙龍式論壇，邀請各領域表現傑出的女性代表，暢談如何培育全球性的女力視野，傳遞世界性的軟實力與職場創見。

世界宗教博物館館長馬幼娟表示，「彼此給力，未來美麗。」全球女性約佔全人類48到49%，除了肩負個人、家庭、職場責任，在極端氣候、衝突戰爭的時局下，足以撐起半邊天的女性朋友更應共同維護地球生態，宗博館今年以婦女節沙龍式論壇，由神聖的「向女神致敬」（Opening - Devi Pooja）揭開活動序幕，以印度文化儀式，為全體參加者祈福，也為全球女性祝福。

▲世界宗教博物館慶祝國際婦女節 2場沙龍式論壇拓展女力視野。（圖／世界宗教博物館提供）

▲世界宗教博物館發展基金會與紅坊文教藝術協會合作舉辦婦女節沙龍式論壇，主辦單位及講者合影。

馬幼娟代表主辦單位歡迎大家到場，表示宗博館2001年開幕以來，始終提醒人們反省，用愛與和平，落實尊重、包容、博愛的創館精神，從以人為本位，到兼愛善待萬物眾生，互濟共生、相依共存，如同世界宗教博物館創辦人心道法師近來主張的「靈性即生態，生態即靈性」理念，日前公開呼籲「為生態我們必須止戰」，期勉不在衝突裡找和平，而是從分享中找和平。

世界宗教博物館配合靈性生態館啟用，支持歷年「愛與和平」系列特展衍生商品，收入將挹注今年生態永續特展推動基金，邀請大家善用博物館這個平台，一起關注氣候變遷及生態永續的議題。

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