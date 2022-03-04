恭祝福德正神聖誕　侯友宜赴碧河宮、力行福德宮參拜祈福

▲新北市長侯友宜赴碧河宮贈匾。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今（4）日農曆2月2日是福德正神聖誕，新北市長侯友宜今（4日）上午前往中和區碧河宮及力行福德宮參拜、贈匾及祈福，向福德正神祈佑市民闔家平安，同時感謝碧河宮及力行福德宮長期投入公益造福地方。

侯友宜表示，福德正神護佑四方並掌管財富，深受民眾愛戴。建廟歷史悠久、香火鼎盛的碧河宮，長年推動公益慈善回饋社會，十餘年來每年中秋捐贈白米、急難救助金予低收入戶，造福弱勢族群，並響應本市防疫工作，2021年捐贈防疫基金10萬元予中和區公所，感謝碧河宮的善行義舉。

碧河宮主任委員林義豐表示，為幫助更多弱勢者，2021年起開始提撥急難救助金，即時捐助在地低收入戶家庭共渡難關，讓弱勢民眾感受土地公的庇佑關懷。

▲新北市長侯友宜赴力行福德宮參拜。

力行福德宮主任委員林寬仁表示，為推廣在地土地公文化，秉持教育、文化、藝術、環保四大方針，成為大型宗教文化活動品牌，並開設讀經班、國樂班及桌球隊等，鼓勵民眾參與文藝教育增進身心健康。

民政局長柯慶忠說，土地公就像是仙界「里長伯」，各有轄區，新北市主祀福德正神的寺廟約200餘間，農曆2月2日福德正神聖誕俗稱「頭牙日」，相傳也是求財的好日子，民眾可準備麻糬、水果、清茶、糖果餅乾等供品，前往住家或公司附近廟宇就近參拜，祈求闔家平安、生意興隆、開運招財。

民政局提，近期國內疫情雖趨於平穩，為兼顧防疫與市民健康，民眾至宮廟祈福參拜，仍請全程佩戴口罩，並做好相關防疫措施，以確保自身及他人健康。

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