解放軍國防預算罕見被外媒冷落　他諷「7.1%增幅」無關烏俄衝突

▲今年大陸國防軍費預算1兆4504.5億元人民幣，同比增長7.1%。（圖／翻攝央視軍事）

記者任以芳／北京報導

大陸十三屆全國人大會議五次會議今（5）日開幕，外界關注的大陸國防軍費預算為1兆4504.5億元人民幣（約6兆2367億元新台幣），同比增長7.1%，增幅比去年上調0.3%。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的兩岸學者認為，今年軍費「較高增幅」合情合理，也不是什麼驚人數字。每年預算都是去年拍板定案，所以今年增幅和烏克蘭局勢毫無關聯，主要還是執行十九大目標，「力爭2035年基本實現國防和軍隊現代化」。

回顧前年受疫情衝擊，大陸國防支出軍費預算增幅降至6.6%，是32年的最低點。2021年軍費預算增幅上調至6.8%，達1兆3553.43元人民幣，這也是自2019年以來軍費預算增幅首次突破7%。但相較拜登簽署約7780億美元的2022年國防預算法案，美國軍費增幅依然遙遙領先中俄。

▲大陸全國人大十三屆五次會議記者會4日舉行，外媒罕見未提問軍費增長問題。（圖／記者任以芳攝）

記者觀察昨4日第十三屆全國人大五次會議中外記者會，過去外媒連續9年向發言人提出軍費問題，但今年罕見沒有針對大陸的國防軍費預算發問。原因在於，大陸國防預算近年維持平穩增長，不像早期曾出現百分之十幾的雙位數，讓西方國家備感威脅。近年大陸國防預算個位數增幅空間，今年也是維持「較高增速」，沒有出現嚇人數字。

接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的上海東亞研究所助理所長包承柯表示，「今年軍費預算同比增長7.1%，不是很大數字，也是一個比較合情合理的安排。主要繼續推進軍隊後勤改革，加強現代化軍事設備。」

大陸國防預算增長主要執行十九大目標，「力爭2035年基本實現國防和軍隊現代化」。李克強今年政府工作報告也明確指出，在國防和軍隊建設佈局，實現「十四五」開局。加快現代軍事物流體系、軍隊現代資產管理體系建設，構建武器裝備現代化管理體系，持續深化國防和軍隊改革，加強國防科技創新。

▲大陸國防預算增長主要執行十九大目標，「力爭2035年基本實現國防和軍隊現代化」。（圖／翻攝央視軍事）

但外界還是有諸多聯想，認為解放軍軍費增長別有用心？接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的中華戰略學會研究員張競表示，「大陸預算法規是年末拍板定案新的年度預算，從每年1月1日開始執行。試問解放軍有誰是諸葛孔明，能預見到任何衝突的發生？」

張競進一步解釋，「所有的軍隊的建設都是長期發展，不可能因為某個狀況臨時去增加經費預算。太多外行人錯誤思維的解讀，讓人感到不可思議。」

話鋒一轉，張競點出李克強政府工作報告涉台內容提到「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」，究竟是舊酒裝新瓶，還是有顛覆性變化？目前大陸公開講話以及黨政的文件，維持「和平統一、堅持一中原則、九二共識」三個要點，基本上並沒有改變，是否為戰術性階層的彈性運用，兩岸都有去思索的空間。

張競也強調，希望兩岸能理解，把彼此逼到牆角只會兩敗俱傷。不要變成「導彈落在台灣地上、遺憾留在同胞心上、掌聲冒在強權手上、奸笑冒在政客臉上、怨恨記在民族帳上。」