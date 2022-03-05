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GDP增長目標創30年新低　陸國務院：考慮穩就業、保民生、防風險

▲▼兩會,人大,李克強。（圖／路透社）

▲大陸國務院總理李克強。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國務院最新一份《政府工作報告》將2022年的GDP增長目標定為5.5%，創下近30年來的新低。對此，大陸國務院研究室副主任向東表示，今年目標的設定，考慮了穩就業、保民生、防風險的需要，經濟穩是基礎，經濟如果不穩，就業、收入都很難穩得住，一些風險隱患也會水落石出。

向東指出，目標的設定上也考慮了同近兩年平均經濟增速以及「十四五」規劃目標要求相銜接，過去兩年我國經濟平均增長5.1%，在疫情前的2019年，經濟增長預期目標是6%至6.5%，當年實際增長6.1%，「十四五」規劃雖然沒有設定具體的經濟增長預期目標，但要求保持在合理區間，「綜合這些因素，把今年經濟增長預期目標設定為5.5%左右，是較為科學合理的，符合現階段潛在增長水平，有利於引導預期、提振信心，凝聚發展共識。」

向東提到，就像報告所說，這是高基數上的中高速增長，體現了主動作為，「去年GDP達到114.4兆元，在這個基礎上實現5.5%的增長，相當於5年前增長7.4%、10年前增長10.5%；對應的經濟增量超過9兆元，與世界上排第11、12位的經濟體一年的經濟總量接近。實現這個目標是不容易的，要付出艱苦努力。」

▲▼兩會,人大,李克強。（圖／路透社）

向東強調，為實現經濟增長的預期目標，今年要著重做好三方面，一是堅持穩字當頭、穩中求進，把穩增長放在更加突出的位置。各地區各部門要切實擔負起穩定宏觀經濟的責任，積極推出有利於經濟穩定的政策，「當然，穩增長不是只要速度不要質量，要堅持新發展理念，推動經濟實現質的穩步提升和量的合理增長。」

向東說，二是加大宏觀政策實施力度。今年財政、貨幣、就業優先等政策力度不小，財政支出超過26兆元，退稅減稅約2.5兆元，貨幣政策要強化對實體經濟的支持，能夠為經濟平穩運行提供有力支撐。三是堅定不移深化改革擴大開放促進創新，堅定實施擴大內需戰略，著力激發市場活力、增強發展內生動力。

向東還說，這裡面有一個重要的前提，還是要做好疫情防控，要統籌疫情防控和經濟社會發展，做好常態化疫情防控，保障人民生命安全和身體健康，盡可能減少對生產生活的影響，為維護正常生產生活秩序創造條件，這是鞏固經濟恢復發展的重要前提。

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