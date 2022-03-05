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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸人大驚見「台灣省代表團」！畫面曝光掀網路熱議

▲▼台灣省代表團。（圖／翻攝《央視》）

▲大陸全國人民代表大會驚見台灣省代表團。（圖／翻攝《央視》）

記者柯振中／綜合報導

大陸第十三屆全國人民代表大會（下稱人大）第五次會議5日舉行，上午9點在北京民大會堂舉行開幕會，國務院總理李克強在會議上發表2022年政府工作報告。值得一提的是，會議上出現了「台灣省代表團」，引起大陸網友熱烈討論。

第十三屆人大5日上午9點開幕，預計11日上午閉幕，會期一共6天半，主要是以網路視訊的方式進行，期間將審議政府工作報告，以及完善港區選舉制度議案等議題。

值得一提的是，人大代表團當中，竟出現了「台灣省代表團」，且李克強發表工作報告，提到「堅決反台獨分裂行徑」時，視訊鏡頭還轉到台灣省代表團上。

▼大陸5日舉行人大，國務院總理李克強發表工作報告。（圖／路透社）

▲▼兩會,人大,李克強。（圖／路透社）

「台灣省代表團」的出現，在大陸網路引起熱烈討論，不少網友留言回應，「台灣省的還有人大代表呢？怎麼選出來的」、「也是在大陸的台灣人吧，估計都不回去了，象徵意義比較大」、「他是誰啊？蔡英文委派的嗎？怎麼沒有新聞消息？」

據了解，「台灣省代表團」是在大陸人大當中，代表台灣省行使國家立法權的人大代表所組成的代表團，人選是從大陸各省、自製區、直轄市與解放軍內部的台籍人士中選出。

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