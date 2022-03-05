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大陸 大陸焦點 特派現場

陸2022軍費增幅7.1％　軍事專家：與烏俄無關，受通膨影響

▲解放軍陸軍特戰部隊將參加2021年「薩彥嶺行軍」軍事對抗賽。（圖／翻攝北疆衛士公眾號）

▲解放軍陸軍特戰部隊。（圖／翻攝北疆衛士公眾號）

記者魏有德／綜合報導

大陸2022國防預算（軍費）出爐，為1.45兆元人民幣，增幅為7.1%，增幅較2021年的6.8％上調0.3％。大陸軍費公布後，外界分析，增幅上調的原因或與烏俄局勢、中美競爭有關，還會導致亞太地區形成軍備競賽。對此，大陸軍事專家表示，軍費早在烏俄戰爭前確定下來，與中美競爭也無直接關聯，7.1%的增幅沒有突出的變化，尤其是考慮到通膨的因素。

▲解放軍DF-41洲際彈道飛彈。（圖／翻攝百度百科）

▲解放軍DF-41洲際彈道飛彈。（圖／翻攝百度百科）

《環球時報》報導，一位匿名的軍事專家表示，有人將這種變化與俄烏局勢聯繫起來，這種聯繫完全是無稽之談，德國軍費突增是因為德國離烏克蘭比較近，又是歐盟的領頭羊，「中國離烏克蘭比較遠，而且俄烏戰爭才進行了十天，中國的軍費預算可能幾個月前差不多就定了，所以兩者之間沒有直接的關聯性。」

對於有外媒撐大陸軍費增長造成亞太地區軍備競賽，該名軍事專家直指此說法更是「強盜邏輯」。他指出，包括日本、印度、美國在內的亞太國家軍費都在增長，增幅也都不小，「能不能也說這些國家推動了亞太地區的軍備競賽呢？」

該軍事專家認為，這種說法的內在邏輯就是覺得中國有能力後就一定會產生危害，所以最好的辦法就是讓中國完全不要發展，「這些人實際上就是帶著有色眼鏡看中國，覺得你跟他們不一樣，在你能力弱的時候他們睜一隻眼閉一隻眼算了，或者想辦法把你同化掉，當發現你能力太強且同化不掉的時候就想方設法污衊你、遏制你。」

該軍事專家稱，中國在軍事上的克制實際上給亞太地區創造了和平紅利，「現在的中東不斷在打仗，歐洲也是一團亂局，亞太這些年有這樣的事情嗎？」

該軍事專家強調，中國與周邊地區存在一些地緣政治摩擦，但始終堅持用克制的態度及和平手段來政治解決問題，才沒有發生劇烈的衝突事件，這不僅對亞太而且對全球都是很大的貢獻，「亞太地區之所以這些年在全球經濟中風景獨好，就是因為有和平安定的環境，不誇張地說，中國功勞最大。」

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