李克強2022政府工作報告懶人包　三大要點強調「穩發展」

記者蔡儀潔／綜合報導
大陸第十三屆全國人民代表大會第五次會議今（5）日召開，總理李克強發表萬字「2022年政府工作報告」。《人民日報》總結出600字濃縮要點，包括今年GDP設定為5.5%；支持港澳發展經濟、改善民生；堅決反對「台獨」分裂行徑。
▲人大會議現場。（圖／CCTV）
報導指出，李克強發表的政府工作報告共有三大要點，分別是去年工作回顧、今年主要預期目標以及今年部分重點工作。
一、去年工作回顧
·國內生產總值增長8.1%
·居民人均可支配收入實際增長8.1%
·城鎮新增就業1269萬人
·新增減稅降費超過1兆元
·疫苗全程接種覆蓋率超過85%
二、今年主要預期目標
·國內生產總值增長5.5%左右
·城鎮新增就業1100萬人以上
·居民消費價格漲幅3%左右
·糧食產量保持在1.3兆斤以上
▲李克強。（圖／翻攝自CCTV）
三、今年部分重點工作
·財政：今年赤字率擬按2.8%左右安排，中央對地方轉移支付增加約1.5兆元（人民幣，下同）、規模近9.8兆元
·政府投資：今年擬安排地方政府專項債券3.65兆元
·減稅：預計全年退稅減稅約2.5兆元，其中留抵退稅約1.5兆元
·就業：使用1000億元失業保險基金支持穩崗和培訓
·政務服務：擴大「跨省通辦」範圍，基本實現電子證照互通互認
·消費：繼續支持新能源汽車消費，鼓勵地方開展綠色智能家電下鄉和以舊換新
·創新：實施基礎研究十年規劃，實施科技體制改革三年攻堅方案
·鄉村振興：支持脫貧地區發展特色產業，啓動鄉村建設行動
·開放：推動與更多國家和地區商簽高標準自貿協定
·環保：完善節能節水、廢舊物資循環利用等環保產業支持政策
·教育：繼續做好義務教育階段減負工作
·醫保：居民醫保和基本公共衛生服務經費人均財政補助標準分別再提高30元和5元
·社會保障：完善三孩生育政策配套措施，發展普惠托育服務
·住房：探索新的發展模式，加快發展長租房市場，推進保障性住房建設
·文體：建設群眾身邊的體育場地設施
·港澳台：支持港澳發展經濟、改善民生，堅決反對「台獨」分裂行徑
據悉，今年的人大會議5日上午開幕、11日上午閉幕，會期一共6天半，主要以網路視訊模式進行。期間會審議「政府工作報告」、完善港區選舉制度議案等。
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