李克強2022政府工作報告懶人包　三大要點強調「穩發展」

大陸第十三屆全國人大五次會議今（5日）在北京開幕，國務院總理李克強的政府涉台報告搶先曝光。李克強指出，我們要堅持對台工作大政方針，貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，推進兩岸關係和平發展和祖國統一。堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉。兩岸同胞要和衷共濟，共創民族復興的光榮偉業。