　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

李克強2022政府工作報告懶人包　三大要點強調「穩發展」

記者蔡儀潔／綜合報導 

大陸第十三屆全國人民代表大會第五次會議今（5）日召開，總理李克強發表萬字「2022年政府工作報告」。《人民日報》總結出600字濃縮要點，包括今年GDP設定為5.5%；支持港澳發展經濟、改善民生；堅決反對「台獨」分裂行徑。

▲▼ 2022兩會,2022人大會議,人大,兩會。（圖／CCTV）

▲人大會議現場。（圖／CCTV）

報導指出，李克強發表的政府工作報告共有三大要點，分別是去年工作回顧、今年主要預期目標以及今年部分重點工作。

一、去年工作回顧

·國內生產總值增長8.1%
·居民人均可支配收入實際增長8.1%
·城鎮新增就業1269萬人
·新增減稅降費超過1兆元
·疫苗全程接種覆蓋率超過85%

二、今年主要預期目標

·國內生產總值增長5.5%左右
·城鎮新增就業1100萬人以上
·居民消費價格漲幅3%左右
·糧食產量保持在1.3兆斤以上

▲▼ 2022兩會、李克強 。（圖／記者任以芳攝）

▲李克強。（圖／翻攝自CCTV）

三、今年部分重點工作

·財政：今年赤字率擬按2.8%左右安排，中央對地方轉移支付增加約1.5兆元（人民幣，下同）、規模近9.8兆元
·政府投資：今年擬安排地方政府專項債券3.65兆元
·減稅：預計全年退稅減稅約2.5兆元，其中留抵退稅約1.5兆元
·就業：使用1000億元失業保險基金支持穩崗和培訓
·政務服務：擴大「跨省通辦」範圍，基本實現電子證照互通互認
·消費：繼續支持新能源汽車消費，鼓勵地方開展綠色智能家電下鄉和以舊換新
·創新：實施基礎研究十年規劃，實施科技體制改革三年攻堅方案
·鄉村振興：支持脫貧地區發展特色產業，啓動鄉村建設行動
·開放：推動與更多國家和地區商簽高標準自貿協定
·環保：完善節能節水、廢舊物資循環利用等環保產業支持政策
·教育：繼續做好義務教育階段減負工作
·醫保：居民醫保和基本公共衛生服務經費人均財政補助標準分別再提高30元和5元
·社會保障：完善三孩生育政策配套措施，發展普惠托育服務
·住房：探索新的發展模式，加快發展長租房市場，推進保障性住房建設
·文體：建設群眾身邊的體育場地設施
·港澳台：支持港澳發展經濟、改善民生，堅決反對「台獨」分裂行徑

據悉，今年的人大會議5日上午開幕、11日上午閉幕，會期一共6天半，主要以網路視訊模式進行。期間會審議「政府工作報告」、完善港區選舉制度議案等。

►COACH包下殺1.9折！搶起來

ET快訊
女友淚送教召太浮誇？　他反點名「1類人」比草莓兵還沒用
保持中立逾200年！　瑞典首次「多數民意」支持加入北約
2記者中彈！　全車遭俄軍狂轟「第一視角」恐怖畫面曝
兒子被教召入伍14天！　媽媽不捨批：本末倒置
快訊／澎恰恰正式道歉孫協志！　連3句對不起
王力宏、李靚蕾紐約法庭開戰！　訴訟最新進度曝光
快訊／高雄再添3確診！　自助餐女員工感染源不明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海再增4例來自台灣確診　目前共29例在院治療

李克強2022政府工作報告懶人包　三大要點強調「穩發展」

41歲女買菜「被叫阿姨」氣炸！怒打29歲店員：你沒有比我小多少

台灣的16.7倍！　陸2022國防預算1.4504兆人民幣，增幅7.1%

陸今年GDP增長目標定5.5%　低於去年

快訊／搶先看李克強涉台報告！　堅決反對「台獨」分裂行徑

陸全國人大會議開幕　李克強公布工作報告

陸人大今上午九點開幕　聚焦外交角力、涉台報告、反外國制裁法

他打麻將「自摸清一色」！當場爽到「半身癱瘓」送醫

2周大女嬰10公尺天橋墜落亡　路人目擊一幕揭「母親謀殺」

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

大阪28坪4房僅台幣235萬！　離學校超近、走5分鐘到車站

KID生日&新婚快樂!!!　峮峮收到開工紅包感動獻吻XD

騎士鑽縫隙擦撞名車後照鏡　機車傾斜倒地再刮一台車

聲林生存週記ep12／哈林.徐佳瑩相約第4季見？　韋禮安也愛哈寶寶！本尊當面獻唱XD

《營業中》鬼鬼當工讀生...最讓庹宗康頭痛　顏佑庭安慰「妳很漂亮」他更氣：有在幫我嗎XD

上海再增4例來自台灣確診　目前共29例在院治療

李克強2022政府工作報告懶人包　三大要點強調「穩發展」

41歲女買菜「被叫阿姨」氣炸！怒打29歲店員：你沒有比我小多少

台灣的16.7倍！　陸2022國防預算1.4504兆人民幣，增幅7.1%

陸今年GDP增長目標定5.5%　低於去年

快訊／搶先看李克強涉台報告！　堅決反對「台獨」分裂行徑

陸全國人大會議開幕　李克強公布工作報告

陸人大今上午九點開幕　聚焦外交角力、涉台報告、反外國制裁法

他打麻將「自摸清一色」！當場爽到「半身癱瘓」送醫

2周大女嬰10公尺天橋墜落亡　路人目擊一幕揭「母親謀殺」

台泥大舉徵才上千人！超級電池工廠碩士新鮮人起薪50K起

南韓疫情燒到《氣象廳》單日確診破25萬　男二打3劑仍確診

朋友等5小時沒上岸　男子卑南海邊抓龍蝦溺斃

美俄核戰空中指揮所「末日飛機」先後升空演練　專家籲：理性看待

台電澄清電纜耐壓試驗標準符合國際規定　絕無降低標準

教召18相送太浮誇？他反點名一類人「比草莓兵還沒用」網推爆

HBL光復高中下週闖小巨蛋拼冠軍　林智堅帶「戰旗毛巾」助攻

台灣鯛與虱目魚課程　台南環境永續植童心

全台唯一「可看海」露天風呂在金山！還能泡湯跨年飽覽浪漫星空

哈登入七六人沒輸過！　費城新星「連4戰飆破20分」追上西蒙斯

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

大陸熱門新聞

搶先看李克強涉台報告！

41歲女被叫阿姨！下秒怒打29歲店員

他打麻將自摸清一色！爽到半身癱瘓送醫

台灣的16.7倍！ 陸2022國防預算1.4504兆人民幣，增幅7.1%

又輸了！無印良品吿大陸山寨商標無效遭駁回

女嬰天橋墜落亡！疑母親謀殺

不斷更新／陸全國人大會議開幕

汪洋罕見未提涉台內容

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

陸人大今開幕！涉台報告受關注

經濟制裁「這國」挑明是台灣問題

上海再增4例來自台灣確診　共29例在院治療

李克強「政府工作報告」懶人包

41歲女買菜！收銀妹叫阿姨慘了

更多熱門

相關新聞

搶先看李克強涉台報告！

搶先看李克強涉台報告！

大陸第十三屆全國人大五次會議今（5日）在北京開幕，國務院總理李克強的政府涉台報告搶先曝光。李克強指出，我們要堅持對台工作大政方針，貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，推進兩岸關係和平發展和祖國統一。堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉。兩岸同胞要和衷共濟，共創民族復興的光榮偉業。

不斷更新／陸全國人大會議開幕

不斷更新／陸全國人大會議開幕

陸人大今開幕！涉台報告受關注

陸人大今開幕！涉台報告受關注

汪洋政協報告聚焦「二十大精神」

汪洋政協報告聚焦「二十大精神」

汪洋罕見未提涉台內容

汪洋罕見未提涉台內容

關鍵字：

2022兩會2022大陸全國兩會人大會議2022政府工作報告

讀者迴響

熱門新聞

俄兵「肉身護烏女」　慘遭同胞掃射亡

直擊／男友報到史上最硬教召！女友淚灑營區

解放軍第一波投射台灣3萬兵力　雄三總工程師：送死

情場萬人迷的共同特徵

車開一半俄軍導彈掉眼前　鏡頭全拍下

掃實聯制要當心！安卓QR碼掃瞄器竟是「木馬病毒」　已逾萬人下載

凌晨看台電驚呆　核三廠發電狂飆98.644%！

日本出現4千支俄文針筒　恐怖真相曝

俄軍被控佔領城市後「抓當地婦女性侵」

孫協志、澎恰恰真實關係曝光！　孫德榮力挺：他潔身自好

網紅威力賣4000元二手精品福袋！　民眾怒控「是假貨」

台中地瓜球爆紅！馬尾妹顧攤千人朝聖

周杰倫18年前神曲預言戰爭！　「俄羅斯拍MV」歌迷淚朝聖

獨／女優孟若羽不拍AV了　下一步計畫曝

交往8年信任男友從不看手機⋯結婚前夕崩潰

更多

最夯影音

更多
比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻
重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面