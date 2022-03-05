蓬佩奧拋「中華民國主權獨立」　沈富雄批吹牛：任內怎不承認？

▲美國前國務卿蓬佩奧。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4日在台演講時，呼籲美國應外交承認中華民國台灣是自由主權國家，引發熱議。對此，前民進黨立委沈富雄表示，蓬佩奧吹牛，他國務卿任內為什麼不承認？因為這犯了中共最大的忌諱，就是因為沒辦法做到這點，才有《台灣關係法》。

針對蓬佩奧4日在遠景基金會主辦的演講會上做上述表示，沈富雄晚間在政論節目《少康戰情室》說，好像很難得藍綠有共識，就是自己國家自己救，但他個人則反對；沒有人否定自己就而後人救，但自己救是不夠的，要是老共打起來，雄三飛彈再多都沒用，不行就是不行，跑不了，都不靠別人是狗屁不通，還是要靠美國。

「但是蓬佩奧我是失望的。」沈富雄說，蓬佩奧任內對台灣的貢獻不輸給美國前國務卿杜勒斯（John Foster Dulles），杜是當年對保住台灣、反共最大貢獻的國務卿。但蓬佩奧講了兩句話讓他受不了，第一，就是對於美國到底要不要出兵，是回應要仔細考量；第二則是蓬吹牛，說美國應承認台灣是主權獨立國家。

沈富雄質疑，蓬佩奧在國務卿任內為什麼不承認？因為這犯了老共最大的忌諱，就是因為沒辦法做到這點，才有《台灣關係法》。