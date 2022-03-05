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家離核電廠僅8公里！　烏克蘭人怕爆「排隊領碘片」防輻射

▲▼ 烏克蘭「歐洲最大核電廠」札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠4日凌晨遭俄軍攻擊。（圖／路透）

▲ 札波羅熱核電廠4日凌晨遭俄軍攻擊。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭南部「歐洲最大核電廠」札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠4日因俄軍空襲引發火災，火勢撲滅後被俄軍佔領，引發核災憂慮。附近一座城市距離核電廠僅8公里，市長已經啟動緊急計畫，向居民分配抗輻射的碘片，若情況持續惡化，將疏散5萬名居民，但他也在鏡頭前高舉手榴彈信心喊話，「我們已經準備好保衛自己。」

札波羅熱核電廠4日陷入一片火海，因俄軍導彈造成其中一座反應爐導致艙室受損，所幸火勢在當地時間清晨已經撲滅，核電廠目前正常運作。但在短短8公里外的馬爾加涅茨市，市長布羅柯維克（Gennady Brokovik）凌晨得知俄軍向核電廠開火，便馬上啟動應急計畫，以應對可能發生的爐心熔毀（meltdown）事故。

布羅柯維克說明，「我們正在分配抗輻射的碘片」，若情勢持續惡化，計畫疏散該市5萬居民，但不可能現在就開始撤離，因為國家正為生存而戰，「當戰爭正在上演，我們永遠無法疏散所有人。」

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）警告，一旦札波羅熱發生爆炸，規模將是「車諾比的10倍」。布羅柯維克坦言，「我們從沒想過會發生這種事，不知道俄國人下一步會做什麼。我們都很清楚車諾比發生了什麼，也知道昨晚札波羅熱核電廠發生戰鬥，這就是我們分發抗輻射藥片的原因。」

《太陽報》記者目睹數十名當地居民在市政府儲藏室外排隊領取碘片，布羅柯維克說明，一天半片就能保護甲狀腺不受輻射影響。當地議員阿藍瑟瓦（Valeninta Arantseva）則表示，萬一發生什麼事，2小時內應該吃半片，接著再吃另外一半。

面對俄軍威脅，布羅柯維克也在鏡頭前亮出他辦公室後方一把步槍，接著從房間裡的床底下拿出3枚手榴彈後說道，「無論發生什麼事，我知道所有居民都準備好自衛，我們必須保護孩子。」

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