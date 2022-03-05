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美俄核戰空中指揮所「末日飛機」先後升空演練　專家籲：理性看待

▲被稱為末日飛機的美國E-4B核戰指揮機。（圖／翻攝央視）

▲被稱為末日飛機的美國E-4B核戰指揮機曾在2017年開放讓媒體採訪揭秘。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

烏俄發生衝突已持續9日，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）一度簽署執行命令，要求核威懾部隊進入「特別警戒任務」，引起外界關注。據陸媒報導，被稱為「末日飛機」的美國E-4B核戰空中指揮所2月28日曾起飛演練，俄版末日飛機圖-214VPU也在3月1日進行3小時的飛行，相互較勁意味濃厚。

▲被稱為末日飛機的美國E-4B核戰指揮機。（圖／翻攝央視）

▲美國E-4B核戰指揮機。（圖／翻攝央視）

《新京報》報導，美國「末日飛機」升空消息傳出後，一些「軍事博主」奔相走告，稱「末日飛機」是「總統逃命機」，此時升空是「示弱」。但不到兩天後，俄版「末日飛機」也升空了。不論美版、俄版，「末日飛機」都不是用來「逃命」的。其根本目的，是在核大戰背景下確保核大國對軍事信息和軍隊指揮，尤其是要保證核反擊能力始終不間斷、不失控，並能給予對手強有力的反擊。

軍用飛行追蹤網站《CivMilAir》3月1日公布，當地時間2月28日晚，一架美國E-4B核戰指揮機從內布拉斯加州的空軍基地起飛，向西北方向飛行到芝加哥附近上空後折向正東，繞經諾福克上空後轉向東南返航，飛行時間約4.5小時。

另一間飛行追蹤網站《FlightRadar24》則是於當地時間3月3日公布，代碼「RSD980」、被稱作俄版「末日飛機」的圖-214VPU飛機從莫斯科伏努科沃國際機場起飛，飛行3小時41分鐘後返回降落，期間從數次掠過莫斯科上空。

▲被稱為末日飛機的美國E-4B核戰指揮機。（圖／翻攝央視）

▲E-4B核戰指揮機的駕駛艙。（圖／翻攝央視）

被稱為末日飛機的美軍E-4B核戰指揮機，主要任務為，在緊急狀態下可直接搭載以總統、國防部長、參聯會主席為首的美國戰略指揮核心團隊及完整的戰略應急指揮所，並可長時間滯空。

目的在於協助指揮團隊在核戰爆發時，周圍受到強電磁干擾環境下，仍可保持對全部主要軍事單位、尤其核力量不間斷地有效指揮。

自1994年起，E-4B的官方名稱定調為「國家緊急事務空中指揮所」（NAOC），在重大自然災害發生時，可運送美國聯邦緊急事務管理署相關人員到現場，就近成為臨時救災指揮所。美國軍方也數次對「末日飛機」的名稱提出抗議。

由於美俄兩國出動的末日飛機飛行時間差不多，似乎有相互較勁的意思，同時給予對方帶來不同程度的心裡壓力。不過，美國總統拜登（Joe Biden）曾表態，「不擔心核戰」，美空軍也出面釋疑，稱E-4B的飛行僅是「例行演練」，試圖將外界「核威脅」的疑慮降溫。

《新京報》特約人士分析，美方如此斟酌字句，意在「不授人以柄」，「各方都如此謹慎，也意味著面對末日威脅，各方都有著足夠的理性。」
 

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