直擊／男友報到史上最硬教召！女友淚灑營區　教召員：會每天打電話

▲教召新制首梯報到。（圖／記者宋良義攝）



記者陳家祥／台北報導

「史上最硬教召」5日正式上路！召集令時間從原本5到7天延長至14天，首梯在今天於桃園蘆竹區山腳國小入營，18日結束教召離營。上午有教召員在女友的陪同下前往報到，看著男友即將面對14天的艱苦訓練，女友淚眼汪汪、充滿不捨，教召員則給了女友一個大大的擁抱道別。

教召員表示，收到教召令也沒辦法，出社會後還沒有跟女友分離那麼久的時間，之前每個禮拜都會見面，笑說很像是被隔離；面對女友依依佈捨，教召員無奈說，也不能早點回來，但每天晚上都會打電話，不至於斷了聯繫。

新制教召延長至14天，並且試行年年施訓，自3月開始實施，國防部今年預計徵召1.5萬餘名後備軍人參與，充實國軍的戰力。

根據國防部規畫，新制教召14天沒有休假，每天都有10小時的訓練課程，其中包含2的小時的夜間訓練，全程合計訓練136小時，行軍結合戰鬥教練、射擊訓練、野外宿營和夜間教練，夜間教練以編制武器為主，形成一個循環，每一次行軍時程在2至4天，將行軍至少10公里以上。

國防部也提醒，召員報到時要記得攜帶召集令、身分證、退伍令、健保卡和私章，同時因應疫情期間，提醒召員備妥相關資料，包括疫苗接種證明和小黃卡；召員的數位迷彩上衣、褲都會由國防部提供，目前庫存都沒有問題，至於內衣、內褲、毛巾和襪子，都會撥發3件，召員基本上不需要額外帶自己的衣服。