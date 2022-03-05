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諾羅病毒來襲！單週11萬人「烙賽」急診　現行防疫措施竟無效

上廁所示意圖。（圖／網友提供）

▲國內上週腹瀉門急診突破11萬人。示意圖非本文當事人。（圖／網友提供） 

記者葉國吏／綜合報導　

衛福部疾管署3日公布，國內上週腹瀉門急診突破11萬人，最近一個月更有83起腹瀉群聚通報，有49起病原體陽性，其中有94%是諾羅病毒。對此中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學發文透露，諾羅病毒的傳染途徑剛好跟COVID-19的防疫措施閃過，呼籲只有勤洗手才能避免傳播。

根據疾管署監測資料顯示，國內上週（2月20日至26日）腹瀉門急診就診累計11萬0783人次，較過去2週的10萬9522人次、10萬9289人次略升，但低於近年同期。其中最近4周有83起腹瀉群聚通報，以餐飲旅宿業及校園通報案件為多，病原體檢出陽性案件共計49起，以檢出諾羅病毒46件、94%為主。

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▲勤洗手才能防範諾羅病毒。（圖／記者周宸亘攝）

中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學於臉書專頁「Dr. E 小兒急診室日誌」發文透露，228廉價後兒童急診病毒型腸胃炎病人大幅上升，幾乎佔了一半以上來診人次。謝宗學指出，諾羅病毒不分年齡層通殺，而且只要極少病毒量就會出現症狀，更容易發生群聚感染。

謝宗學表示，諾羅病毒是透過糞口傳染，乾式洗手液無法防範，現行的COVID-19防疫措施也無法防範諾羅病毒傳播，只能仔細清洗雙手、餐具防範，環境則要用漂白水消毒才行。

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