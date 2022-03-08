湯滾過就可以放隔夜？營養師：當心危險溫度帶

▲營養師建議湯不要放隔夜。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

春季天氣變化不定，是病毒性腸胃炎好發季節，像是諾羅病毒、沙門式桿菌等等，大多數民眾認為，湯沒喝完，只要把湯再煮滾就沒有細菌，營養師高敏敏表示，這樣其實超危險，如果保存方式錯誤，容易造成食物中毒或身體不適的狀況。

營養師高敏敏在臉書發文指出，「常常煮一大鍋湯喝不完，認為湯滾過就沒有細菌嗎，其實這樣超危險，尤其台灣氣溫潮濕又炎熱 、溫差變化大，若存放食物的方式錯誤 小心食物中毒。」

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她提到，「食物放室温易孳生細菌毒素 建議以2小時為限，若室溫大於32°C，則要縮短爲1小時較為保險。」

儲存熱湯做法：

1.熱湯煮滾至沸騰後 蓋上鍋蓋

2.待食物降溫至 摸起來溫熱不燙手

3.即可放入冰箱冷藏 若能密封或真空保存更佳！

▲食物趁新鮮吃比較好。（圖／高敏敏營養師臉書）

一定要趁新鮮儘速食用完畢，因為食物存放，分為3個溫度區：

高溫區：>70°C

大家應該都聽過，食物復熱時一定要完全加熱，但為什麼不能加熱至可以食用的溫度即可呢？其實就是是因為加熱可以達到殺菌的效果，將食品加熱超過70°C 較能有效殺菌。

危險溫度帶：7~60°C

這是細菌快速繁殖的溫度，食物長期儲存在此溫度帶，最可能導致細菌毒素滋生，而有食物中毒風險！

低溫區：<7°C

這個環境，能抑制細菌增長，延長食物保存期限。

通常細菌性食品中毒原因來自於生鮮海產、魚貝類、肉製品、蛋製品、乳製品、盒餐及生菜沙拉、澱粉類製品、低酸性罐頭食品、香腸及火腿等肉類加工品等。

至於常造成食物中毒的主要物質有哪些？

1.細菌：常見的致病菌有腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌、肉毒桿菌等

2.病毒：諾羅病毒

3.天然毒：植物性毒素、麻痺性貝毒、河豚毒、組織胺、黴菌毒素等

4.化學物質：農藥、重金屬、非合法使用之化合物等

高敏敏說明，生鮮海產及魚貝類等，是引起腸炎弧菌食品中毒的常見食品，而受污染的畜肉、禽肉、鮮蛋、乳品及豆製品等是引起沙門氏桿菌食品中毒的原因食品，受糞便污染的食品或水源是引起病原性大腸桿菌食品中毒的原因食品，肉製品、蛋製品、乳製品、盒餐及生菜沙拉等易引起金黃色葡萄球菌食品中毒的原因食品，米飯等澱粉類製品、肉汁等肉類製品、沙拉及乳製品等引起仙人掌桿菌食品中毒的主因食品，低酸性罐頭食品、香腸及火腿等肉類加工品及真空包裝豆干製品引起 #肉毒桿菌食品中毒的常見食品。

想要預防食物中毒，除了注意溫度，還有以下方法：

✓烹飪前後先洗手

✓選擇新鮮食材、乾淨水源

✓生熟食分開處理

✓不吃來路不明的食物

最後，她提醒大家，最安全的方式就是「適量準備每一餐」，建議要吃多少煮多少最安心安全。