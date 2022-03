不斷更新／烏克蘭大樓被炸毀埋100人　俄羅斯封鎖臉書推特

▲俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)。(圖/路透)

記者葉國吏/綜合報導

俄烏戰爭進入第10天,烏克蘭南方城市赫爾松(Kherson)被攻陷,馬立波(Mariupol)被圍城,「歐洲最大核電廠」扎波羅結(Zaporizhzhia)核電廠更被俄軍攻擊,立即引發多國抨擊。七大工業國集團(G7)外長今天警告,俄羅斯將為侵略烏克蘭面臨更多報復,並將嚴厲打擊莫斯科散播假訊息。聯合國人權理事會做出歷史性表決,支持對俄羅斯在烏克蘭戰爭犯下的違反人權行為展開調查。這使得俄國國際處境顯得從未如此孤立。

▲札波羅熱核電廠目前已落入俄軍手中。(圖/翻攝推特)

06:46

基輔西北方小鎮博羅江卡(Borodyanka),一幢公寓2日被俄軍飛彈炸毀,根據路透社報導指出,瓦礫堆下大約有100人受困。

▲烏克蘭基輔附近的博羅江卡公寓俄軍炸毀,100人遭埋。(圖/路透社)

06:37

根據英國《衛報》報導,俄羅斯當局已經完全封鎖了在該國境內對社交媒體臉書(Facebook)、推特(Twitter)的使用。路透社報導,俄羅斯已經下令,對傳播「假新聞」的媒體將嚴懲,最高可判處15年監禁。

06:12

七大工業國集團(G7)外長今天警告,俄羅斯將為侵略烏克蘭面臨更多報復,並將嚴厲打擊莫斯科散播假訊息。

06:08

克里姆林宮今天指出,俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)與德國總理蕭茲(Olaf Scholz)通話,普丁否認俄軍砲轟烏克蘭城市,並將這類資訊斥為假消息。

▲烏克蘭副外長(Emine Dzhaparova)在聯合國人權理事會特別會議上就烏克蘭局勢透過視頻發言。(圖/路透)

01:53

聯合國人權理事會做出歷史性表決,支持對俄羅斯在烏克蘭戰爭犯下的違反人權行為展開調查。這使得俄國國際處境顯得從未如此孤立。

▲烏克蘭表示,週末將與俄羅斯舉行第3輪談判。(圖/路透)

00:55

烏克蘭談判代表波多利雅科今天表示,烏克蘭計畫本週末與俄羅斯官員舉行第3輪和平談判,以設法終止俄軍入侵引發的戰事。

Aerial drone video footage shows the total destruction of civilian apartment buildings burned out by Russian cruise missile bombardments in Borodyanka, Ukraine a town near Kyiv