不斷更新／烏克蘭大樓被炸毀埋100人　俄羅斯封鎖臉書推特

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

俄烏戰爭進入第10天，烏克蘭南方城市赫爾松（Kherson）被攻陷，馬立波（Mariupol）被圍城，「歐洲最大核電廠」扎波羅結（Zaporizhzhia）核電廠更被俄軍攻擊，立即引發多國抨擊。七大工業國集團（G7）外長今天警告，俄羅斯將為侵略烏克蘭面臨更多報復，並將嚴厲打擊莫斯科散播假訊息。聯合國人權理事會做出歷史性表決，支持對俄羅斯在烏克蘭戰爭犯下的違反人權行為展開調查。這使得俄國國際處境顯得從未如此孤立。

▲札波羅熱核電廠目前已落入俄軍手中。（圖／翻攝推特）

06：46

基輔西北方小鎮博羅江卡（Borodyanka），一幢公寓2日被俄軍飛彈炸毀，根據路透社報導指出，瓦礫堆下大約有100人受困。

▲烏克蘭基輔附近的博羅江卡公寓俄軍炸毀，100人遭埋。（圖／路透社）

06：37

根據英國《衛報》報導，俄羅斯當局已經完全封鎖了在該國境內對社交媒體臉書（Facebook）、推特（Twitter）的使用。路透社報導，俄羅斯已經下令，對傳播「假新聞」的媒體將嚴懲，最高可判處15年監禁。

06：12

七大工業國集團（G7）外長今天警告，俄羅斯將為侵略烏克蘭面臨更多報復，並將嚴厲打擊莫斯科散播假訊息。

06：08

克里姆林宮今天指出，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）通話，普丁否認俄軍砲轟烏克蘭城市，並將這類資訊斥為假消息。

▲烏克蘭副外長（Emine Dzhaparova）在聯合國人權理事會特別會議上就烏克蘭局勢透過視頻發言。（圖／路透）

01：53

聯合國人權理事會做出歷史性表決，支持對俄羅斯在烏克蘭戰爭犯下的違反人權行為展開調查。這使得俄國國際處境顯得從未如此孤立。

▲烏克蘭表示，週末將與俄羅斯舉行第3輪談判。（圖／路透）

00：55

烏克蘭談判代表波多利雅科今天表示，烏克蘭計畫本週末與俄羅斯官員舉行第3輪和平談判，以設法終止俄軍入侵引發的戰事。