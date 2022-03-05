　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄烏戰爭爆發後的日常！烏克蘭少女躲轟炸：這不是18歲該有的日子

▲▼烏克蘭18歲少女分享戰事爆發後的日常生活。（圖／翻攝自TikTok@dzvnks）

▲烏克蘭18歲少女分享戰事爆發後的日常生活。（圖／翻攝自TikTok@dzvnks）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁從2月24日起下令全面入侵烏克蘭後，戰事持續至今已第10天，歐洲最大核電廠扎波羅傑（Zaporizhzhia）慘遭俄軍砲轟，烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）一名年僅18歲的少女便有感而發，以短片記錄戰事爆發後的心境與生活歷程，感嘆「難道這真的是18歲的我該有的日子嗎」，她堅強表示，「絕不會把祖國拱手讓人！」

根據《獨立報》，居住在烏克蘭西部大城利沃夫的18歲少女赫利柏薇茨卡（Dzvinka Hlibovytska）都會定期在抖音（TikTok）發佈短影音，紀錄其從起床到入睡的日常生活，其中一段影片吸引超過120萬人瀏覽。她表示，「我從上午8時起床後，就會吃飯、換裝，之後整理避難包出門，到從事志工的地點報到。」

赫利柏薇茨卡表示，每天從中午到晚上都必須擔任援助志工，透過網路協助、或是協助打包援助物資，遇到俄軍來襲時，則須前往避難處躲避砲擊或轟炸，「我的生活因為俄羅斯軍隊入侵而被摧毀，哭泣已然成為我每天上午的日常。不過儘管如此，我絕不會把我的國家拱手讓給敵人！」

而在最後一段影片，她也透露居住烏克蘭西部地區的她，比起住在烏克蘭東部地區的同胞還要來得幸運，因為東部地區緊臨俄羅斯，更是時常遭受俄軍攻擊，因此她感到相當自責，「不過相比俄羅斯，俄羅斯人只關心自己沒辦法再去宜家家居（IKEA）購物，我們真的是天差地別！」

@dzvnks Is this really how my life at 18 should look like? #standwithukraine #stoprussianagression #stopputin #ukrainewillresist #ukraine #war #ww3 ♬ ily forever - anir

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►三宅一生BAOBAO超甜價！

ET快訊
小S慘遭72萬人放鳥！　她直播傻眼：為何只有8千人上線
「中山區養生館」色老闆淫辱3女！　北漂OL因他人生被毀
諾羅病毒來襲！單週11萬人「烙賽」急診　現行防疫措施竟無效
「14天最硬教召」第一梯600人今報到　6寶帶著安心上路
俄羅斯20歲士兵「肉身護烏克蘭女」　慘遭同胞掃射亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭勇猛擊落蘇愷25！軍方殲滅俄軍9千人炫戰果：摧毀戰車251輛

286年「人魚木乃伊」曝！　日寺廟大膽開箱：盼為疫情帶好兆頭

中國數百名留學生受困烏克蘭！微博火速刪文：請耐心等待

快訊／北韓又射彈了！距「總統大選」僅剩4天

1舉動將引發全歐戰爭！美國國務卿布林肯：不會和俄羅斯開戰

18歲烏克蘭少女「戰火中的一天」哭泣躲轟炸　120萬人瘋閱

烏克蘭局勢惡化　美股下跌週線收黑179點

俄羅斯砲擊全歐最大核電廠　最慘情況恐像福島核災

不斷更新／烏克蘭大樓被炸毀埋100人　俄羅斯封鎖臉書推特

俄羅斯侵烏　G7警告擴大制裁及譴責散播假訊息

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

大阪28坪4房僅台幣235萬！　離學校超近、走5分鐘到車站

騎士鑽縫隙擦撞名車後照鏡　機車傾斜倒地再刮一台車

KID生日&新婚快樂!!!　峮峮收到開工紅包感動獻吻XD

小S當年分手黃子佼「逼她選邊站」　阿雅開導反被罵「再講一次人生無常看看」

《營業中》鬼鬼當工讀生...最讓庹宗康頭痛　顏佑庭安慰「妳很漂亮」他更氣：有在幫我嗎XD

烏克蘭勇猛擊落蘇愷25！軍方殲滅俄軍9千人炫戰果：摧毀戰車251輛

286年「人魚木乃伊」曝！　日寺廟大膽開箱：盼為疫情帶好兆頭

中國數百名留學生受困烏克蘭！微博火速刪文：請耐心等待

快訊／北韓又射彈了！距「總統大選」僅剩4天

1舉動將引發全歐戰爭！美國國務卿布林肯：不會和俄羅斯開戰

18歲烏克蘭少女「戰火中的一天」哭泣躲轟炸　120萬人瘋閱

烏克蘭局勢惡化　美股下跌週線收黑179點

俄羅斯砲擊全歐最大核電廠　最慘情況恐像福島核災

不斷更新／烏克蘭大樓被炸毀埋100人　俄羅斯封鎖臉書推特

俄羅斯侵烏　G7警告擴大制裁及譴責散播假訊息

《霍爾》卡西法戒指太Q啦！熊熊燃燒、煮早餐5種型態想全收

石原聰美挺孕肚首現身！　「瓜子臉+四肢纖細」驚呆網：都沒胖到

感恩惜福！青埔逾半土地公廟重新安座　「正六代青埔人」都參與

烏克蘭勇猛擊落蘇愷25！軍方殲滅俄軍9千人炫戰果：摧毀戰車251輛

不斷更新／陸全國人大會議開幕　李克強公布工作報告

鄭文燦曝桃園要人道救援烏克蘭　「讓世界感受到台人溫暖」

假全麥麵包吃多傷身！營養師「2招破解」：別追求軟嫩好吃

民眾檢舉違停被限「改用簡訊報案」警10分到場！網大推：更有效率

墾丁大街櫥窗5輛「龍貓公車」吸遊客圍觀　三胞胎喊貓哥哥姊姊

286年「人魚木乃伊」曝！　日寺廟大膽開箱：盼為疫情帶好兆頭

Selina甜認愛：我的春天也來了　網狂刷恭喜...ELLA：好幸福啊

國際熱門新聞

俄兵「肉身護烏女」　慘遭同胞掃射亡

車開一半俄軍導彈掉眼前　鏡頭全拍下

日本出現4千支俄文針筒　恐怖真相曝

俄烏戰爭Day10　烏克蘭靠「2要點」抵抗到現在

不斷更新／烏克蘭大樓被炸毀埋100人　俄羅斯封鎖臉書推特

俄國「人間胸器」發言人　再遭瘋傳

輾爛平民車　俄：烏軍自己做的

讓俄羅斯再度偉大！普丁大帝的復仇

快訊／全球暴打俄羅斯！　精品龍頭出手了

烏克蘭爸遭俄軍炸斷腿慘死！兒崩潰拖屍影片曝

聯合國人權會支持調查俄國反人權

加拿大軍情司令：西方盟國憂俄烏「引台海戰爭」

布林肯：若設烏克蘭禁航區　將引發全歐戰爭

烏克蘭計畫　週末與俄舉行第3輪和談

更多熱門

相關新聞

布林肯：若設烏克蘭禁航區　將引發全歐戰爭

布林肯：若設烏克蘭禁航區　將引發全歐戰爭

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4日表示，美國已經準備好應對俄羅斯的行動，但如果由美國和北約（NATO）來劃定烏克蘭上空禁航區，可能造成歐洲全面性戰爭，而美國不會和俄羅斯開戰。

俄羅斯砲擊核電廠　最慘情況恐像福島核災

俄羅斯砲擊核電廠　最慘情況恐像福島核災

不斷更新／烏克蘭大樓被炸毀埋100人　俄羅斯封鎖臉書推特

不斷更新／烏克蘭大樓被炸毀埋100人　俄羅斯封鎖臉書推特

俄烏戰爭Day10　烏克蘭靠「2要點」抵抗到現在

俄烏戰爭Day10　烏克蘭靠「2要點」抵抗到現在

烏克蘭少女蓋「黃阿瑪棉被」瘋傳

烏克蘭少女蓋「黃阿瑪棉被」瘋傳

關鍵字：

國際焦點國際軍武俄烏戰爭烏克蘭赫利柏薇茨卡

讀者迴響

熱門新聞

俄兵「肉身護烏女」　慘遭同胞掃射亡

車開一半俄軍導彈掉眼前　鏡頭全拍下

解放軍第一波投射台灣3萬兵力　雄三總工程師：送死

日本出現4千支俄文針筒　恐怖真相曝

孫協志、澎恰恰真實關係曝光！　孫德榮力挺：他潔身自好

網紅威力賣4000元二手精品福袋！　民眾怒控「是假貨」

美軍出動了？　專家曝「5路軍種」分批進入烏克蘭

掃實聯制要當心！安卓QR碼掃瞄器竟是「木馬病毒」　已逾萬人下載

大樂透頭獎1億元1注獨得　台中開出

周杰倫18年前神曲預言戰爭！　「俄羅斯拍MV」歌迷淚朝聖

明天「驚蟄」！命理師曝「5生肖事業飆升」

台中地瓜球爆紅！馬尾妹顧攤千人朝聖

獨／女優孟若羽不拍AV了　下一步計畫曝

情場萬人迷的共同特徵

交往8年信任男友從不看手機⋯結婚前夕崩潰

更多

最夯影音

更多
比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻
拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面