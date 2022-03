被指責裝甲車輾爛平民車！俄外交部曝超近視角片：烏軍自己做的

▲被指責「裝甲車輾壓平民車」,俄外交部曝光影片:「是烏克蘭軍方做的」。(圖/翻攝自推特)

記者趙蔡州/綜合報導

俄烏戰爭持續進行,俄羅斯近日在北、中及南部各戰線持續猛攻,近日甚至有加劇攻勢的跡象,導致不斷有平民傷亡事件傳出。對此,俄羅斯外交部4日表示,網路上曾流傳一支俄軍裝甲車輾壓烏克蘭平民轎車的影片,但其實影片中的裝甲車是隸屬烏克蘭的軍隊,並非俄軍。

俄羅斯外交部4日在推特釋出一段32秒的影片,表示有許多社群網站依這個影片,指控俄羅斯裝甲車壓毀一輛烏克蘭平民的轎車,但事實上那一輛裝甲車根本是烏克蘭軍隊的裝備,因為該車輛上並沒有俄軍的識別記號,而且士兵穿著的衣物也不是俄軍的制服,是烏克蘭的制服。

《歐洲自由電台》3日也公開了一段令人心碎的影片,一對父子在逃難時遭俄軍坦克攻擊,兩人連忙逃出車外,不料兒子親眼看見父親遭炮彈擊中,一條腿還因此被炸爛,悲痛的他只能在炮火下,將失去意識的父親拖到草叢旁,並看著他逐漸死去。

烏克蘭北部城鎮切爾尼戈夫(Chernihiv)3日也遭到俄軍飛彈轟炸,有一名駕駛當時開車在市區內行駛,不料下一秒前方突然有12枚飛彈從天而降,擊中前方90公尺的公寓大樓,公寓被火焰及黑煙吞噬,刺耳警報聲嗡嗡大作,事件已知造成33位平民死亡。

#DebunkingFakes



Many of the mass produced fakes on the situation in Ukraine are engineered to pass off Ukrainian military as Russian forces or attribute crimes committed by the far-right Ukrainian Neo-Nazi combat groups to @mod_russia.#Think4Yourself pic.twitter.com/SoH3r5pev1