中國數百名留學生受困烏克蘭！微博火速刪文：請耐心等待

▲中國在烏留學生在微博發文，期盼引起官方正視撤僑問題。（圖／翻攝自微博）

記者羅翊宬／綜合報導

早在烏克蘭全面入侵烏克蘭前，中國緩慢又不積極的撤僑態度屢屢引發爭議，就連烏克蘭當地的中國留學生都感到不滿，儘管中國官方宣布從羅馬尼亞包機撤回留學生的消息，還是有數百人受困當地，而這也包括烏克蘭駐中大使館所警告的蘇梅（Sumy），數百名中國留學生在社群網路發文，期盼引起官方正視，豈料卻遭微博官方刪文。

綜合外媒報導，先前烏克蘭駐中大使館就曾發文呼籲，期盼俄羅斯能停止攻擊蘇梅、哈爾科夫，以便中國、印度、巴基斯坦等國儘速安排疏散留學生，「因為俄羅斯軍隊對居民住宅區、一般民用基礎設施的無差別攻擊，如此蠻橫的炮擊與野蠻行徑，導致外國留學生沒有辦法離開！」

▲中國在烏留學生躲在一處看似安全的密閉空間內，等待救援或使館宣布撤僑等消息。（圖／翻攝自微博）

根據中國留學生自行統計的數據，至今依舊高達138名中國人滯留在烏克蘭蘇梅，他們透露附近的火車站、橋梁等早已被俄軍轟炸，以目前存留的物資來看，根本難以持續支撐，「讓我們能夠回家吧，我們都是中國留學生！期盼有關部門或單位能夠予以協助。」

中國留學生透過該國國內網友透露，目前蘇梅地區除了下大雪以外，還因為戰事而慘遭斷水、斷電，目前只能依靠熱心的烏克蘭當地民眾送糧食、送水，因此還算能安全度過，不過由於火車站、鐵道慘遭轟炸，導致火車班次中斷，等待使館援救成了唯一解方，「感覺越來越絕望了，不知何時才能離開戰火蜂起的國家。」

▲俄羅斯軍隊入侵，砲擊摧毀烏克蘭蘇梅地區一處火力發電廠。（圖／路透社）

最後，影片也不忘內附「我是中國公民」字句、中國國旗，期盼能讓當地人或是俄軍辨明身分，而影片也提醒道，「我們始終相信祖國就在我們身邊，祖國不會忘記我們。」

據悉，原來中國駐烏克蘭大使館根本難以聯繫，就連電話都打不通，且使館人員只會以官腔安慰，要求中國留學生「耐心等待」。而中國留學生在微博上發文，標註中國政府、北京衛視、央視新聞、國防部、領事館、外交部發言人辦公室等，期盼獲得相關當局回應，豈料卻反而遭到微博刪除文章、關閉帳號。

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