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航警局疫情時期查獲各類毒品362kg　署長頒獎勵金嘉勉

▲警政署長陳家欽4日到航警局頒發獎勵金給偵破毒品有功航警局人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲警政署長陳家欽4日到航警局，頒發獎勵金給偵破毒品有功航警局人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對航警局在疫情期間加強桃園國際機場強化邊境緝毒工作，配合安檢查或各類毒品成查獲各類毒品總計362公斤，成功防堵毒品流入境內戕害國民健康，警政署長陳家欽4日到航警局嘉勉破案有功人員，並頒發獎勵金鼓勵，肯定航警人員積極打擊毒品犯罪努力與辛勞。

航警局為強化疫情期間治安狀況維護與斷絕毒品荼毒國人身心健康，貫徹行政院「新世代反毒策略」與「安居緝毒專案」，在新冠肺炎防疫期間，全力動員配合政府執行防疫措施，並強化邊境緝毒工作，去年安檢線上暨循線溯源擴大偵辦，總計查獲各類毒品案件51件、緝獲人犯91人、起獲各類毒品總重362公斤，包括一級毒品23公斤、二級毒品86公斤、三級毒品95公斤、四級毒品157公斤，近3個月內更陸續偵破多起走私第二級毒品大麻案件，起獲大麻花、大麻膏毒品近70公斤，緝毒成果豐碩。

▲警政署長陳家欽頒發獎勵金後與航警局人員合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲警政署長陳家欽頒發獎勵金後與航警局人員合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

署長陳家欽今天到航警局嘉勉破案有功人員時表示，毒品危害等同國安問題，反毒為當前政府最重要施政之一，目前正值疫情期間，警察團隊本於團結合作精神，積極打擊毒品犯罪，並肯定航警人員發揮團隊合作屢屢破獲毒品企圖闖關案件，給於國人安居樂業居住環境，免於遭毒品戕害。

航警局局長鄭明忠也強調，未來將延續警政署指示，帶領航警局團隊全力執行緝毒與掃蕩運毒集團工作，嚴查嚴辦、強力執法，以徹底打擊毒品犯罪，遏止毒品走私，並截毒於邊境，營造無毒家園。

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